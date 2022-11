Studenti foggiani sfidano la pioggia per una scuola migliore: "Ora decidiamo noi"

Questa mattina gli studenti e le studentesse delle scuole di Foggia sono scesi in piazza per denunciare le carenze della scuola pubblica e portare una proposta di cambiamento: “Sono passati appena due mesi dall'inizio della scuola e per l'ennesima volta tutte le carenze strutturali del nostro sistema educativo si sono mostrate anche nella nostra città. La scuola si dimostra sempre più escludente, basata sul merito e sulla competizione e gli edifici scolastici sono per la maggior parte fatiscenti. Numerose sono anche le lamentele in merito allo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro, che spesso introduce gli studenti al mondo del precariato e dello sfruttamento lavorativo" dichiara Giulia Spatuzza, coordinatrice dell’Unione degli Studenti di Foggia.

“Nell’ultimo anno, abbiamo costruito una proposta di cambiamento dal basso per il territorio nazionale e locale. Chiediamo una legge nazionale per il diritto allo studio, lo statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse, l’abolizione dei Pcto e l’introduzione dell’istruzione integrata. Nella nostra città, chiediamo a tutte le scuole di foggia , maggiore rappresentanza e partecipazione studentesca, maggiori investimenti sull’edilizia, la garanzia dello sportello psicologico e l’introduzione della carriera alias per rendere la scuola più inclusiva" continua Spatuzza.

“La scuola deve tornare ad ad essere vicina alle necessità e ai bisogni concreti degli studenti e delle studentesse , la cui voce troppo spesso viene minimizzata o marginalizzata. Le istanze che portiamo in piazza venerdi 18 novembre sono strumenti necessari per mettere di nuovo al centro la voce della controparte studentesca in tutti i processi decisionali dell’ambiente scolastico e del sociale. La manifestazione è solo il punto di partenza per la costruzione di un cambiamento concreto in tutte le scuole della nostra città.”

Gli studenti foggiani sono scesi in piazza per chiedere l'istruzione integrata per sostituire i Pcto, con l'approvazione immediata del Codice Etico in tutte le scuole del territorio. Trasporti pubblici, sicuri e gratuiti. Sportelli psicologi accessibili e garantiti dalle scuole. Investimenti sull’edilizia scolastica e il rifinanziamento del bando sui progetti studenteschi, unica forma di finanziamento fino ad ora attuata alla Legge Regionale per il diritto allo studio