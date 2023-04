La Polstrada sale in cattedra al Fiani - Leccisotti: studenti a lezione di sicurezza stradale

Si chiama ‘Mantieni la strada e bevila vita’ il progetto di educazione stradale nato dalla collaborazione tra polizia stradale di Foggia, polizia locale di Torremaggiore, istituto scolastico Fiani-Leccisotti e assessorato all'Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Torremaggiore.

L’iniziativa è rivolta agli studenti in procinto di conseguire il titolo abilitativo alla guida di motocicli e autovetture ed è finalizzato a sensibilizzare i giovani merito al tema della sicurezza stradale, sia attraverso il rispetto delle norme del Codice della Strada, sia per mezzo della corretta informazione sul rischi derivanti dalla guida in condizioni alterate, a seguito dell'uso di sostanze alcoliche, psicotrope o stupefacenti.

L'obiettivo è fornire un'esperienza formativa, capace di trasmettere, ai ragazzi e alle ragazze, l'importanza del valore della vita associato alla piena consapevolezza delle scelte, allorquando ci si mette alla guida di un veicolo, affinché sempre si prediliga di mantenere con correttezza e lucidità la strada, per continuare “a bere il succo prezioso della vita”.

Il progetto, inoltre, si armonizza con il percorso didattico-educativo, in materia di Educazione Civica, sul tema ‘Educazione Stradale e Codice della Strada’ già istruito dai docenti del Fiani – Leccisotti, Antonello Esposito e Milena Parrella, e si sviluppa con la proiezione del film ‘Young Europe’, proposta dal comandante della sezione della polizia stradale di Foggia, Antonio Vetrone, in programma il prossimo 19 aprile, presso la Sala delle Udienze del Castello Ducale di Torremaggiore .

Il film, diretto da Matteo Vicino e prodotto dalla Polizia di Stato, è volutamente distribuito a titolo gratuito per diffondere il più possibile il messaggio altamente educativo di cui si fa portatore: l’importanza di ponderare le scelte e le loro inevitabili conseguenze, quando in ballo c'è la vita. A dare spessore all'iniziativa, attraverso il contributo della propria esperienza sul set cinematografico, l'attore Riccardo Leonelli che dialogherà con gli studenti e le preziose testimonianze del comandante della Polstrada di Foggia, Antonio Vetrone e del sovrintendente capo Luigi Dragonetti del Distaccamento della polizia stradale di San Severo.

La polizia locale di Torremaggiore, attraverso la collaborazione del comandante Donato Sangiorgio, si occuperà di sviluppare un programma di lezioni, rivolte agli studenti in procinto di conseguire il titolo abilitativo alla guida dei motocicli, che oltre a fornire conoscenze di base del Codice della Strada, avranno lo scopo di sensibilizzare gli studenti rispetto al tema delicato del rischio per la salute e la sicurezza, derivanti dall'uso di sostanze alteranti, soprattutto quando si è alla guida di veicoli. Il progetto si concluderà con una manifestazione finale il 12 maggio, in piazzale Palma e Piacquaddio con consegna attestati di partecipazione.