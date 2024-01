Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’I.c.'Da Feltre Zingarelli' di Foggia è protagonista del progetto M.e.n.s.Attiva, promosso dalla Regione Puglia Dipartimento della Salute e del Benessere animale Sezione promozione della Salute e del Benessere e dalla Asl di Foggia-Dipartimento di Prevenzione direttore Dr Panunzio.

A partire dal mese di gennaio 2024, le insegnanti della classe 2B del plesso San Lorenzo dopo un percorso formativo tenuto dal Servizio Sian Area di Igiene della Nutrizione proporranno agli alunni un percorso educativo, che ha come obiettivi la promozione di sani stili di vita, la gestione degli scarti alimentari e la riduzione dello spreco e dell’impatto ambientale attraverso la ristorazione scolastica.

Il progetto coinvolge in modo attivo non solo insegnanti ed alunni, ma anche le famiglie. Si cerca in questo modo di attivare un processo di sensibilizzazione su problematiche connesse all’alimentazione e ai risvolti etici, ecologici e sociali delle scelte quotidiane.

Referenti del progetto la dott.ssa Silvana Marinella Cristalli e la prof.ssa Maria Filomena Danza, che hanno anche promosso l’accordo con associazioni del territorio per distribuire gli scarti alimentari che non possono essere destinati all’alimentazione umana.

L’obiettivo è prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. Lo spreco alimentare, infatti, rimane ancora un problema di grande importanza a livello mondiale.

Secondo i dati Fao un terzo del cibo del mondo viene sprecato. Ciò risulta intollerabile a fronte di 1 miliardo di persone nel mondo che soffre per carenza alimentare e 1,4 miliardi di persone in eccesso ponderale.

A questo si associa la necessità di promuovere stili di vita salutari e di aumentare le competenze e le responsabilità per favorire scelte alimentari etiche e sostenibili.