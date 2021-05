Premiazione del contest 'Leo sbatte le porte' promosso da iFun per creare consapevolezza sull’autismo

Partire dalle scuole per far conoscere l’autismo, un mondo diverso ma non distante. Con questo spirito l’associazione iFun, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo celebrata il 2 aprile scorso, ha lanciato il contest “Leo sbatte le porte” aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Foggia.

Agli studenti è stato chiesto di reinterpretare con immagini, versi e/o video il brano inedito “Le porte” scritto e composto da Leo per la sua mamma, per scusarsi di aver rotto un’altra porta. Tra i lavori presentati sono stati premiati i video realizzati dagli alunni delle classi 2^E e 2^F dell’I.C. “Dante Alighieri” e 1^A e 1^E dell’I.C. “Santa Chiara - Pascoli - Altamura” di Foggia.

Entrambi gli istituti hanno ricevuto come premio un pc ricondizionato consegnato direttamente da Michele, Francesco e Luciano, ragazzi coinvolti nel progetto iDO “Io Faccio Futuro” (finanziato da Fondazione con il Sud e supportato da ASL Foggia, Comune di Foggia, AReSS Puglia). Nei mesi scorsi, con l’aiuto di esperti e utilizzando parti di computer e componenti di elettronica riciclati, i ragazzi hanno seguito attività laboratoriali per imparare a costruire congegni tecnologici destinati a migliorare la qualità della loro vita e ad agevolare il loro inserimento nella società.

Presente alla premiazione anche Luigi Giannatempo, in rappresentanza degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa promossa da iFun. Numerosi i lavori realizzati anche dai bambini e dalle bambine delle scuole primarie e dell’infanzia che hanno dato vita e voce alle card Pcina e Boh, disegnate in esclusiva per iFun dal fumettista e illustratore Giuseppe Guida.

Partendo da un esempio di traccia di gioco, gli alunni hanno creato storie e fumetti con le card dei due piccoli amici: Pcina, una bambina il cui nome rimanda all’utilizzo costante del Pc per la didattica a distanza, e il suo amico Boh, un bambino dolce che regala a Pcina un palloncino blu nel giorno della sua festa. I due amici si divertono tanto a giocare nel parco accanto alla scuola ma all’improvviso un forte vento fa volare via il palloncino di Boh, che diventa triste. Cosa farà Pcina per rendere felice il suo amico?

Gli alunni hanno continuato la storia e, come sempre, sono arrivati tanti contributi non solo dalle scuole di Foggia e provincia - il Circolo Didattico “San Ciro”, l’I.C. “Santa Chiara - Pascoli – Altamura”, l‘I.C. “V. Da Feltre - N. Zingarelli” Plesso San Lorenzo e il IX Circolo “Manzoni” - ma anche dalle regioni limitrofe, come il Primo Circolo Didattico di Acerra “Don Antonio Riboldi”.

E anche per loro non sono mancati premi e sorprese. Le scuole, infatti, hanno ricevuto le lavagnette in sughero e le matite personalizzate iFun: oggetti semplici che alunni e insegnanti useranno tutti i giorni per ricordare che “i bambini sono come i fiori, tutti diversi ma sempre bellissimi”.

«Ringraziamo tutti i partecipanti, in modo particolare gli insegnanti che hanno guidato gli alunni, creando occasioni di riflessione e favorendo l’inclusione”», affermano dall’associazione iFun e aggiungono: «“Le nostre differenze possono essere davvero belle, come hanno scritto gli alunni in una delle loro storie”».