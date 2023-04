Alunno del convitto 'R. Bonghi' vince il premio 'Selder'

Grande soddisfazione e gioia al Convitto Ruggiero Bonghi per l’assegnazione del premio 'Gabriele Johanna Selder- Eccellenze della lingua tedesca' giunto alla sua sesta edizione. La cerimonia di premiazione, seguita ad un concorso che si è svolto lo scorso 16 marzo, ha avuto luogo lo scorso 28 aprile presso l’aula magna del dipartimento di studi Umanistici dell’Università degli studi di Foggia, dove l’alunno Leonardo Circelli della classe 4B sezione Ipssar, è risultato vincitore della categoria istituti tecnici e professionali di Foggia e provincia.

Il premio, istituito dalle famiglie Saracino-Selder e rappresentato dal presidente, il prof. Bonifacio Saracino, con il patrocinio dall’ufficio scolastico territoriale del capoluogo dauno e dall'ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, è rivolto agli alunni più meritevoli in lingua tedesca delle classi quarte e quinte degli istituti superiori di Foggia e provincia.

Anche quest’anno l’organizzazione dell’evento è stata affidata al dipartimento di lingua tedesca della facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Foggia, guidato dalla prof.ssa Lucia Perrone Capano con la collaborazione della prof.ssa Antonella Catone.

A Leonardo Circelli è stato assegnato un premio in denaro, la partecipazione ad un corso avanzato di lingua tedesca proposto dall’associazione 'Grimm' di Foggia, ma soprattutto la grande soddisfazione per aver ottenuto il meritato riconoscimento del proprio lavoro, costruito in questi anni con impegno costante, dedizione e passione. “Questo riconoscimento, giunto a pochi anni dal precedente, conferma l’attenzione che il nostro istituto presta alla valorizzazione dei propri studenti coinvolgendoli in percorsi di studio di elevata qualità e offendo loro l’occasione per approfondire la preparazione individuale e il confronto con le altre realtà scolastiche in una visione nazionale ed internazionale” commenta la docente di lingua tedesca, prof.ssa Marisa Trigiani. “Un grazie alla famiglia Saracino-Selder che incentiva con questo premio la valorizzazione delle eccellenze offrendo esempi concreti di riconoscimento del merito” ha dichiarato inoltre il Rettore prof. Matteo Capra, il quale sostiene caldamente le iniziative culturali del Convitto Ruggiero Bonghi, che aggiunge un plauso agli alunni che hanno partecipato al concorso Giuseppina Salerno, Domenico Di Sannio, Saverio Tozzi, al vincitore Leonardo Circelli e alla docente prof.ssa Marisa Trigiani che ha motivato e guidato nella preparazione gli studenti.