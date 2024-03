Al Poerio il Premio Inge Feltrinelli: sul palco “una città che non ha perso la voglia di lottare per la giustizia”

La classe 1A del Liceo delle Scienze Umane Carolina Poerio di Foggia, indirizzo Economico-Sociale, si aggiudica il Premio Inge Feltrinelli nella categoria podcast con ‘Fammi sentire’.

“’Fammi sentire’ nasce per ‘farsi ascoltare’ – si legge nella motivazione del premio speciale della giuria -. Il progetto dimostra una spiccata sensibilità verso la sfera dei diritti ed è un esempio di coraggio civile e civico contro le mafie. La forza del tema, lo storytelling, la ricostruzione del contesto attorno a un personaggio-guida, quello di Daniela Marcone e della sua famiglia, ben si coniugano con il linguaggio espressivo del podcast. La vita e la battaglia per la legalità della famiglia Marcone si intreccia con le contraddizioni di Foggia, una città che non ha perso la voglia di lottare per la giustizia”.

Il Premio è promosso da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli, in collaborazione con i soci promotori BookCity Milano, AIE, Scuola Per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La produzione del podcast realizzato dalla 1A è stata curata dalle professoresse Giancola e Stefanìa.

“In ballo non c’era solo un premio prestigioso, ma il riconoscimento al lavoro di giovanissimi foggiani e dei loro docenti, a testimonianza di una grande sensibilità e dell’esigenza di cambiamento che la cittadinanza foggiana sente”, hanno scritto sul diario di bordo del Liceo Poerio, dopo la cerimonia di consegna del premio a Milano.