Studenti modello in città, ripuliscono i giardini di piazza Baden-Powell e il 'Volontariato' li premia: "Facciano lo stesso gli adulti"

Gli studenti della 1D e 1H del liceo scientifico 'Marconi' avrebbero voluto manifestare in piazza, accanto a Greta Thunberg. Per unirsi idealmente a tutti i giovani che credono che il pianeta sul quale vivono debba essere protetto e difeso, si sono assentati da scuola e hanno deciso, spontaneamente, di manifestare in un altro modo: partendo dai giardini di Piazza Baden-Powell e ripulendoli da cima a fondo armati di soli guanti e dell’entusiasmo e della creatività che hanno i ragazzi della loro età.

Un gesto spontaneo, apprezzato dai loro docenti e in particolare dalla prof.ssa Lucia Ciuffreda, (insegnante di scienze della 1D) che ha candidato i ragazzi al premio 'Volontariato informale 2021'. E così a distanza di un mese, domenica 24 ottobre, nell’ambito della 14esima edizione della 'Festa del Volontariato', il CSV di Foggia (Centro Servizi per il Volontariato) ha voluto premiarli come modello positivo, riconoscendo loro il quarto posto nella graduatoria con un 'Voucher volontariato' di € 400,00 che dovrà essere utilizzato esclusivamente per implementare l’attività premiata.

“A questi ragazzi va il nostro plauso, sperando che queste buone pratiche si diffondano anche tra gli adulti”, ha affermato la prof.ssa Lucia Ciuffreda, presente alla cerimonia di premiazione che si è svolta presso gli stand della 'Festa del volontariato' all’isola pedonale.