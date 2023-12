Scuole contro la mafia, 8 istituti del Foggiano si aggiudicano il premio 'Mi impegno per la legalità'

Sono 78 le opere pervenute dagli istituti scolastici di secondo grado di tutto il territorio pugliese per il concorso 'Mi impegno per la legalità', promosso dalla Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, insediata presso il Consiglio regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale.

Le opere vincitrici sono state selezionate a cura della Commissione esaminatrice, composta dal dott. Vito Lagona (dirigente del Consiglio regionale della Puglia) e dalle prof.sse Liviana Basile e Caterina Madaro, segretaria la dott.ssa Rosy Luciano.

Il bando prevedeva la candidatura di opere letterarie o artistiche o digitali, ed era finalizzato alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, per incentivare la partecipazione attiva nella lotta alla criminalità e alla corruzione. Era rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado del territorio della Regione Puglia.

I temi da approfondire erano: la conoscenza e lotta del fenomeno mafioso, della corruzione, delle forme di criminalità e illegalità; la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura; gestione dei beni confiscati, con particolare riferimento all’uso sociale; vittime della mafia e dei fenomeni criminosi.

"Il concorso 'Mi impegno per la legalità' si è concluso con ottimi risultati” ha dichiarato il presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Renato Perrini. “Obiettivo principale del concorso è quello di stimolare ed educare alla legalità, perché purtroppo l’illegalità esiste per motivi diversi. Ma noi abbiamo il dovere di sensibilizzare i giovani a questa tematica per guidarli in un percorso di crescita e diventare cittadini consapevoli del valore e dell’importanza delle leggi. Perché legalità significa rispetto delle leggi. Il concorso fornisce un’occasione per imparare e approfondire questo significato, mediante l’elaborazione di opere in cui i ragazzi sono stimolati ad impegnarsi in una modalità diversa rispetto alla didattica ordinaria, ovvero utilizzando la creatività".

"In questo modo interiorizzano più facilmente ciò che apprendono e al contempo possono sperimentare, lavorando in gruppo, i valori tipici della convivenza civile, quali solidarietà e collaborazione. Inoltre, attraverso questo percorso le scuole hanno rappresentato un importante presidio della legalità, il luogo in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto approfondire queste tematiche e riflettere sui loro comportamenti. I banchi di scuola sono una palestra di vita: ecco perché continueremo su questa strada per diffondere rispetto e correttezza.”

Sono stati assegnati i quarantotto premi, ciascuno del valore di € 500,00, suddivisi tra le diverse province pugliesi in relazione alla popolazione scolastica:10 in Provincia di Bari; 6 in Provincia di Barletta - Andria - Trani; 6 in Provincia di Brindisi; 8 in Provincia di Foggia; 10 in Provincia di Lecce e 8 in Provincia di Taranto.

Di seguito gli istituti di Capitanata risultati vincitori.

1. Istituto scolastico C. Poerio di Foggia

Titolo del lavoro: A te la scelta

2. Istituto scolastico Mauro Del Giudice di Rodi Garganico

Titolo del lavoro: Fa la tua scelta

3. Istituto scolastico G. Pavoncelli di Cerignola

Titolo del lavoro: Vittime innocenti che insegnano

4. Istituto scolastico C. Poerio di Foggia

Titolo del lavoro: Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola P. Borsellino

5. Istituto scolastico Enrico Mattei di Vieste

Titolo del lavoro: La legalità del noi

6. Istituto scolastico Michele Lecce di San Giovanni Rotondo

Titolo del lavoro: Mai come degli struzzi

7. Istituto scolastico Guglielmo Marconi di Foggia

Titolo del lavoro: Muto per scelta

8. Istituto scolastico Federico II di Apricena

Titolo del lavoro: Hic Sunt Leones (Qui ci sono i leoni)