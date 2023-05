Al Perugini studenti protagonisti di un processo penale: è il progetto ‘Le luci della Città’

Si è concluso ‘Le luci della città’ il progetto dell’Osservatorio ‘Bambini invisibili’ dell’Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Foggia realizzato con il patrocinio della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) di Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e con il partenariato del Csv Foggia, che ha portato nella scuola temi come il bullismo, le devianze e la prevenzione sociale.

L’ultimo appuntamento, lo scorso 6 maggio presso il liceo artistico ‘Perugini’ di Foggia dal titolo ‘Devianza giovanile: azioni repressive e iniziative di prevenzione sociale’, dopo l’intervento della pediatra Maria Teresa Vaccaro sul tema delle devianze, di Laura Simeone (Pm presso la Procura della Repubblica di Foggia) e dell’avvocata Federica Bianchi, ha visto gli studenti delle prime classi protagonisti attivi grazie alla simulazione di un processo penale. Alcune studentesse hanno avuto la possibilità di ricoprire la figura di giudice, mentre altri alunni hanno rivestito il ruolo di testimoni, imputati, del pubblico ministero e degli avvocati.

“Il processo simulato – ha spiega la coordinatrice dell’Osservatorio, la pediatra di famiglia Anna Latino - costituisce un’interessante occasione di formazione e di orientamento per sperimentare sul campo le nozioni trasmesse durante gli incontri, in un rapporto stretto tra teoria e pratica. È stata un’esperienza di grande valore formativo. Il fenomeno della devianza giovanile richiede, infatti, che alle azioni repressive si affianchino iniziative di prevenzione sociale che possano favorire l’inclusione e il reinserimento sociale dei giovani che si trovano in situazioni di disagio e fragilità”.

Non solo. Ai ragazzi e alle ragazze, infatti, è stato somministrato un questionario i cui risultati saranno presto resi noti e daranno un primo quadro della percezione delle problematiche minorili del territorio.

“L’Osservatorio – ha aggiunto Anna Latino - sta conducendo una ricerca analizzando le dinamiche tra adolescenti, anche attraverso l’uso di smartphone e di altre forme di comunicazione e di informazione tecnologica. Scopo dello studio è migliorare le relazioni tra pari in ambito scolastico e prevenire eventuali fenomeni di disagio e comportamenti violenti anche nella comunità extrascolastica”.

L’Osservatorio, attivo dal 2021 e coordinato da Anna Latino, pediatra di famiglia di Foggia, e? composto dalle colleghe Maria Teresa Vaccaro, Giusy Volpicelli e Francesca Romana Consiglio, dalla neuropsichiatra infantile Anna Nunzia Polito, dal magistrato della Procura della Repubblica di Foggia Laura Simeone, dalla giornalista ed esperta di criminologia Annalisa Graziano e dall’esperta di politiche sociali e giudice onorario presso la Corte d’appello di Bari Giovanna Damato.