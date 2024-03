Palazzo di città apre le porte agli alunni del plesso Ordona Sud dell'Ics Da Feltre Zingarelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Questa mattina il Consiglio comunale era colorato di blu. Il blu dei grembiuli degli alunni delle classi quinte del plesso Ordona sud dell'Ics Da Feltre Zingarelli che sono stati accolti calorosamente dalla sindaca di Foggia e da alcuni componenti della giunta comunale.

La sindaca non solo ha risposto alle domande dei bambini ma li ha incoraggiati a valorizzare la città e ad amarla per averne cura e farla crescere.

I bambini hanno donato un album di disegni raffiguranti i monumenti della città visti con i loro occhi mentre la sindaca ha consegnato nelle mani della ds L.Gaeta un gagliardetto con il simbolo della città, le tre fiammelle.

Una giornata speciale per far crescere nei cittadini di domani, il senso dello Stato e delle Istituzioni e per accrescere quell'amore verso la nostra amata Foggia