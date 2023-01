Notte stellata al Convitto Bonghi di Lucera

In un periodo di Open Day diffusi su tutto il territorio ecco un’idea nuova per consentire alle famiglie di coniugare iscrizioni e una serata speciale. Si svolgerà infatti giovedì 26 gennaio dalle ore 18.00 alle 22.00 presso il Convitto Nazionale 'R. Bonghi' - sezioni associate Ipssar e Ipia, la Kermesse 'Notte stellata – Sapere e Sapori al servizio del territorio', con l’apertura straordinaria degli uffici di segreteria per le iscrizioni anno scolastico 2023-2024.

Introdurrà l’evento il prof. Donato Parisano con la lettura di brani a tema, accompagnato dall’alunna Eleonora Conte al pianoforte. Seguirà la visita agli stand dimostrativi diretti da ex alunni dell’Istituto - Radici di Leonardo Cardone, Wedding & Event Planning di Simone Barbaro, Civico 276 di Martina Viscecchia, Magic Animation di Veronica Delle Donne, I Diversabili Cioccolateria Onlus - e da alunni frequentanti – esposizione di abiti e presentazione di creazioni laboratoriali di Meccatronica e di Robotica della sezione IPIA, esposizione di pietanze internazionali della sezione Ipssar.

La serata sarà inoltre animata da esibizioni musicali – Percussioni tribali “Kamben kaffo” con il maestro Gioele Tartaglia, Instrumental Music con la prof.ssa Susanna Pacifico e i maestri Donato Latella e Francesco Pio De Rosario, Karaoke e live music a con il prof. Agostino Sena, Live Music con la prof.ssa Valeria Maielli e la sua band – e di danza popolare con il gruppo Ethnos, di danze caraibiche con i maestri Luca Gramazio e Alessandra D’Angelo, di tango argentino con i maestri Raffaele Ferrante e Simona Gentile.