L'abbraccio degli alunni è una Stella di David: l'omaggio della 'Moscati' per le vittime della Shoah

Commovente l’omaggio che i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado ‘Moscati’ di Foggia hanno rivolto questa mattina alle vittime della Shoah: legati tutti insieme dalle punte della stella di David e stretti in un caloroso abbraccio simbolico, hanno innalzato al cielo una rosa in segno d’amore.

Le suggestive le immagini del drone, occhio volante che ha ripreso con precisione i ragazzi, hanno offerto la possibilità di intrecciare in modo unico attività ad orientamento tecnologico con quelle a tema storico e sociale. Una Scuola Orientativa nell'istituto ‘Catalano – Moscati’ in cui sempre più le attività dei singoli percorsi si intrecciano tra loro per permettere agli studenti di vivere esperienze uniche ed originali.