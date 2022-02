Olimpiadi di matematica, la squadra femminile del 'Volta' accede alle finali nazionali

Per il secondo anno consecutivo la squadra femminile del Liceo scientifico “Alessandro Volta” di Foggia accede alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica. Le studentesse del liceo foggiano, con il solito grandissimo impegno, hanno raggiunto risultati eccellenti e rappresenteranno tutta la Capitanata in questa competizione nazionale. “Mentre gioiamo per lo straordinario risultato delle nostre iscrizioni alle classi prime, ci giunge quest’altra bellissima notizia”, ha dichiarato la Dirigente scolastica Gabriella Grilli. “Mi colpisce sempre molto – ha continuato – il senso di appartenenza che vivono i nostri studenti, unito all’orgoglio di far parte di una meravigliosa, formativa comunità scolastica”. La fase di accesso alle finali si è svolta lo scorso 28 gennaio ed hanno partecipato ben 170 squadre, suddivise a livello nazionale in tre sessioni. In ogni sessione solo otto sono si sono aggiudicate un posto nella fase finale.

La squadra del Liceo Volta è composta da Tiziana Eugenelo, Martina Carella, Martina Marchitelli, Martina Santacroce, Claudia Campanella, Sara Iacullo e Alessandra Di Stefano, più due studentesse di riserva: Serena Zannella e Sofia Pazienza.

“Ringrazio le studentesse della nostra squadra femminile, nonché i loro docenti Maria Antonietta Pici, Emmanuil Stratakis e Daniela Nigri che hanno seguito le attività relative alle gare di matematica. Nonostante il periodo molto difficile che stiamo attraversando tutti, e in particolare i giovani, l’impegno e la costanza non sono mai mancati. Il giusto riconoscimento, dunque, per il lungo percorso che ha coinvolto tutta la Scuola e ha premiato le studentesse. In bocca al lupo alla squadra femminile del nostro liceo per la prossima finale nazionale”.