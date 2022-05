Nuovi laboratori di cucina all'istituto Einaudi

“La scuola rappresenta il più importante veicolo per la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle giovani generazioni. Una missione tanto più importante quando costruisce reali possibilità occupazionali, incrociando ed esaltando i maggiori punti di forza del territorio”. È il commento del presidente della Provincia, Nicola Gatta, che questa mattina, assieme al dirigente scolastico dell’Istituto ‘Einaudi’, Michele Gramazio, e all’on. Giorgio Lovecchio, ha partecipato alla cerimonia di consegna dei nuovi laboratori di cucina della scuola. La realizzazione delle infrastrutture dedicate a potenziare la specializzazione dell’Istituto negli ambiti dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera è stata finanziata dalla Provincia assieme ad importanti lavori di adeguamento strutturale e di ristrutturazione.

“Un intervento infrastrutturale rilevante – commenta il presidente della Provincia – che si configura come un sostegno concreto a settori strategici per un territorio che ha proprio nel turismo, nell’agricoltura e nell’agroalimentare alcune delle sue più preziose eccellenze”. “Il nostro impegno è infatti non solo prestare la massima attenzione al tema dell’edilizia scolastica – aggiunge Nicola Gatta – ma anche concentrare l’attività politica e amministrativa sull’obiettivo di dare ai nostri giovani una reale prospettiva di lavoro, facendo nascere veri e propri ‘ambasciatori’ della Capitanata”.

“Quello di oggi è un segnale di fiducia nel futuro ed un investimento sulle vocazioni di una terra che si conferma la ‘regina’ del turismo pugliese – conclude il presidente della Provincia – che può e deve affermarsi in modo sempre più deciso, anche grazie a nuove e preparate professionalità, sui mercati nazionale ed internazionale”.