Il Natale alla 'Don Milani' di Manfredonia

Natale ricco si impegni ed emozioni per l'Istituto Comprensivo "Don Milani uno + Maiorano" di Manfredonia. Numerose le giornate di Open Day che si stanno svolgendo nei vari plessi, dove i docenti fanno conoscere l'offerta formativa dell'Istituto, le finalità dei progetti didattici curricolari ed extracorricolari nonché gli spazi, i laboratori e le attività didattiche coinvolgendo alunni e famiglie in molteplici attività didattiche, formative e ludico-creative. Ieri sera, invece, l'orchestra "Don Milani" della secondaria di primo grado si è esibita in uno strepitoso concerto presso la Chiesa San Pio di Manfredonia, preparati dai docenti del corso ad indirizzo musicale Anna Rita D'Ascenzo, Anny Lopopolo, Matteo Grifa e Giovanni Cusenza, davanti ad una platea gremita ed emozionata, così tanto da voler ascoltare ancora altri brani. Una ensemble composta dai ragazzi di terza media eseguirà lo stesso programma lunedì 19 Dicembre 2022 presso la Sala Zaccheo della Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia. Per concludere la rassegna degli eventi natalizi, l‘orchestra della scuola secondaria di primo grado “Don Milani“ sarà impegnata in un evento patrocinato dal Comune di Manfredonia che vedrà impegnata una delegazione dei ragazzi, accompagnati dai docenti di strumento musicale, insieme alle “Babbo nataline”, che allieteranno la permamenza degli ospiti delle case di riposo “Anna Rizzi“ e “Stella Maris” di Manfredonia e augureranno loro buone feste.