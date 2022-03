Pace, solidarietà e ‘no’ ad ogni forma di violenza: le scuole di Manfredonia compatte contro la guerra

Pace, solidarietà, ‘no’ ad ogni forma di violenza: questo il messaggio che è stato espresso con grande fermezza dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Manfredonia. Giovedì 3 marzo, dalle 11:00 alle 11:30, per trenta minuti, tutti gli studenti insieme hanno dato un forte segnale per promuovere un valore assoluto: la pace. L'idea, nata da alcuni docenti, è stata accolta da tutte le scuole della città con grande entusiasmo, per vivere uniti un momento altamente rappresentativo. Musiche coinvolgenti, come in una filodiffusione, hanno invaso le vie di Manfredonia per indicare un unico percorso comune, interpretando il desiderio di pace dell'intera comunità cittadina.