Il Mercatino Solidale di Natale dell'istituto comprensivo 'Santa Chiara-Pascoli-Altamura'

Giovedì 22 dicembre dalle 9 alle 12, l’Istituto comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura organizza il Mercatino Solidale di Natale.

L’evento che vedrà coinvolti docenti e alunni si svolgerà presso la sede della scuola Pascoli (accanto alla cattedrale). Lo scopo della manifestazione è quello non solo di educare le nuove generazioni al valore della solidarietà e della beneficenza ma anche al valore del recupero e riciclo dei materiali.

Infatti, gli oggetti preparati artigianalmente e con creatività dagli alunni, in collaborazione con i docenti, sono manufatti ricavati dal riciclo di tanti materiali destinati alla discarica.

Il laboratorio natalizio accolto dai ragazzi con grande entusiasmo, è stato un momento di grande socialità e inclusione in quanto questa metodologia di insegnamento/apprendimento laboratoriale, utilizzata in varie occasioni nel nostro Istituto, ha l’obiettivo dell’esplorazione creativa al fine di trovare delle soluzioni.

Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficienza alla mensa dei poveri della Parrocchia 'San Francesco Saverio'. L’evento fortemente sostenuto dalla Dirigente scolastica M. Goduto, rientra nelle tante iniziative messe in atto in questi anni per promuovere il benessere degli alunni e formare cittadini consapevoli.

Durante la mattinata di giovedì sono previsti giochi natalizi, di logica e società oltre allo scambio degli auguri.

La cittadinanza è invitata a partecipare.