Secondo memorial Paolo Pinto, una giornata di emozioni all’Ipeoa 'Michele Lecce'

Il 27 marzo presso l’impianto sportivo 'Paolo Pinto' dell’Ipeoa 'Michele Lecce' di San Giovanni Rotondo, si è disputato un torneo di calcio all’insegna dei valori dell’integrazione, dell’inclusione e delle pari opportunità.

Alla competizione sportiva hanno partecipato 'Gli amici di Paolo', il personale scolastico e gli alunni della scuola; il Cas San Matteo – Cas D’Addetta e gli alunni del Palazzo degli Studi Padre Pio di Orta Nova. La giornata ha segnato il ricordo e la presenza del compianto Paolo Pinto, docente dall’immense doti umane e professionali, che ha saputo esercitare la sua professione all’insegna dell’amore per i ragazzi.

Il dirigente scolastico Luigi Talienti ha reso omaggio al profilo di un uomo che si è sempre prodigato per il proprio prossimo, costituendo esempio di diligenza e rettitudine. “Proprio partendo da questa bella storia professionale che resterà indelebile si è deciso di realizzare questa bella giornata di sport, che vede tutte le rappresentanze della Comunità Educante impegnate, unite dai sani valori della competizione agonistica e dalla voglia di promuovere l’affermazione dei valori etici, morali, civici e giuridici che sovraintendono il regolare svolgimento della vita comunitaria. Il Prof. Pinto si è sempre speso in tale direzione, con pervicacia e passione. È bello rilevare la gioia che traspare nei volti dei ragazzi che rappresentano la linfa e l’essenza del lavoro quotidiano all’interno della istituzione scolastica. Tutti insieme per crescere e abbattere le distanze, promuovendo i presupposti per l’attivazione di un processo di riqualificazione che deve, inevitabilmente, partire dai banchi di scuola. Bisogna investire nei giovani per garantire una prospettiva futura colorata e oltrepassare l’opacità che, talvolta, connota la contemporaneità”.

Il calcio di inizio è stato dato dal dirigente scolastico e dal sindaco Michele Crisetti, quest’ultimo sempre presente all’iniziative organizzate sul territorio, segno di un Patto Educativo di Comunità che funziona in maniera virtuosa ed efficace. La giornata non ha segnato né vinti e né vincitori, perché tutti hanno fatto goal, all’insegna del ricordo e della prospettiva futura.

Prosegue, inoltre, anche il percorso degli studenti minori non accompagnati del Cas D’Addetta, che hanno dimostrato, con il sorriso, le loro capacità agonistiche, oltrepassando le barriere del pregiudizio e della discriminazione. “Un ringraziamento particolare – ha concluso Talienti – va al dirigente Donato Rispoli che ha proposto la partecipazione degli alunni del Palazzo degli Studi Padre Pio, segno che si collabora oltre il comparto territoriale di competenza. La scuola è uno spazio aperto dove ci si confronta e dove si cresce, questa è la Mission della Comunità Educante”. Al termine della competizione è stato offerto un piccolo banchetto enogastronomico e, pertanto, un ringraziamento è rivolto ai ragazzi che lo hanno realizzato e a tutto il personale della famiglia Ipeoa".