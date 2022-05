Mattinata esulta: studente vince le Olimpiadi di Italiano

Matteo De Vita, studente mattinatese di 16 anni, iscritto al secondo anno dell'Iiss 'Toniolo" di Manfredonia, è stato protagonista dell'XI edizione delle olimpiadi di italiano per la categoria junior area tecnica. Su più di 16000 iscritti, Matteo ha fatto valere le sue capacità e le sue doti portando a casa, a Mattinata, l'oro olimpico, il premio più ambito. Un alto riconoscimento per la scuola, i docenti, la famiglia e la comunità in cui Matteo è nato, cresciuto e si sta formando. "L'augurio dell'intera Amministrazione è che l'oro della medaglia vinta e meritata si riverberi splendente e lucente nella vita di Matteo e di tutti i suoi coetanei che affrontano con coraggio e volontà tutte le avventure e le sfide che la quotidianità pone loro di fronte"