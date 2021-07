Concorso Mad for Science, il liceo Volta è in finale nazionale: è l'unica scuola scuola della Puglia

L'istituto di Via Martiri di Via Fani, infatti, è tra gli otto finalisti selezionati tra le oltre 1600 scuole italiane coinvolte nel Concorso. Gli istituti si sfideranno il prossimo 7 ottobre per aggiudicarsi un nuovo biolaboratorio

Continuano, anche in piena estate, i successi per il Liceo Scientifico 'Alessandro Volta' di Foggia. L'istituto di Via Martiri di Via Fani, infatti, è tra gli otto finalisti selezionati tra le oltre 1600 scuole italiane coinvolte nel Concorso nazionale 'Mad for Science'. Gli istituti si sfideranno il prossimo 7 ottobre per aggiudicarsi un nuovo biolaboratorio. I primi due licei classificati verranno premiati con l'implementazione di un laboratorio, rispettivamente per 50mila e 25mila euro. Di rilievo la commissione del premio: Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione 'DiaSorin' e Direttore generale della Fondazione 'Telethon', nonchè Presidente della Giuria; Sergio Abrignami, Direttore scientifico dell'Istituto Naizonale di Genetica Molecolare e professore ordinario di Patologia Generale all'Università degli Studi di Milano; Marco Cattaneo, Direttore responsabile di 'Le Scienze'; Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale della Ricerca; Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri'; Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano e Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Le otto scuole hanno elaborato percorsi laboratoriali sul tema 'Rigenerare il futuro', progettando cinque esperienze sperimentali legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, scelti come tema della quinta edizione del progetto. Dall’innovazione, legata alle biotecnologie, al tema del riciclo, rifiuti, economia circolare, ambiente e sostenibilità. Tantissime le proposte interessanti vagliate dal team di scienziati scelti dalla Fondazione DiaSorin. In particolare il Liceo Volta ha promosso il progetto 'Caffè circolare: la convivialità che diventa risorsa' con un percorso per trasformare i fondi di caffè in materia prima tramite cinque esperienze che toccano i cinque regni dei viventi. “Il nostro è l'unico Liceo pugliese – ha dichiarato la Dirigente del 'Volta', Gabriella Grilli - ad aggiudicarsi questo importantissimo riconoscimento e sono solo otto, in tutta l'Italia, gli istituti che hanno avuto accesso alla fase finale di 'Mad for Science'. Sapere che il nostro progetto è stato valutato da una giuria di così alto profilo è qualcosa che ci inorgoglisce e ci riempie di soddisfazione. Il mio ringraziamento va a tutti i docenti e soprattutto agli alunni che, come sempre, si dedicano con profitto alle tante iniziative proposte dalla nostra Svuola. Foggia è anche e, soprattutto, questo; non rientra solo in quelle tristi classifiche che ci vedono sempre negli ultimi posti. Ora attendiamo l'appuntamento del 7 ottobre per la Challenge finale. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo a noi”.