L’ennesimo successo del Volta: gli studenti foggiani vincono la ‘Boeing experience’ allo ‘Stem 4 future’

Il Liceo Volta ha aderito a "Stem 4 Future as. 2021-22", un progetto educativo realizzato grazie al sostegno pluriennale di Boeing Italia, multinazionale in ambito aeronautico ed aerospaziale e alla collaborazione con l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e con il Politecnico di Bari. Oltre a stimolare l’interesse delle nuove generazioni nei confronti delle materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), il progetto ha offerto a studentesse e studenti della classe quarta D, guidati dalla tutor prof.ssa Daniela D'Ardes, un’ottima opportunità per coniugare i Pcto –Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – con l’orientamento all’istruzione universitaria e al mondo del lavoro. Al termine del percorso, gli studenti e le studentesse sono stati chiamati a partecipare ad un concorso creativo attraverso la produzione di un progetto di gruppo da presentare all’evento di chiusura di Stem 4 Future. I gruppi partecipanti (equipaggi) hanno espresso la loro creatività e le loro competenze mediante la progettazione di un’ideale rotta di viaggio attraverso luoghi che rappresentino eccellenze mondiali nel campo delle tecnologie ecosostenibili, delle innovazioni tecnologiche e più in generale dell’educazione tecnico-scientifica. Il 31 maggio, i dieci gruppi finalisti a livello nazionale hanno presentato, in un emozionante evento live, la propria rotta di viaggio e si sono sfidati “A colpi di pitch”.

In un tempo massimo di 120 secondi, l’equipaggio della classe quarta D, costituito da Vincenzo De Meo, Giulia Mazzardo, Chiara Palumbo, Francesca Pinto, Giulia Rizzi ha convinto il pubblico sull’efficacia della propria rotta di viaggio e a conclusione della sfida tra le 10 scuole finaliste, la rotta del Liceo Volta è stata proclamata la migliore rotta di viaggio in concorso.

L’equipaggio “Gli Ultimi” ha ricevuto in premio una esclusiva Boeing Experience, organizzata da ScuolAttiva in collaborazione con Boeing. L’equipaggio è quindi in partenza per il viaggio premio a Roma dal 14 al 17 giugno, che prevede un soggiorno formativo di 2 giorni presso la sede Boeing Italia a Roma. La Boeing Experience si concretizzerà in giornate aziendali in cui gli studenti potranno vivere in prima persona un’esperienza altamente stimolante all’interno di una tra le maggiori multinazionali in ambito aeronautico ed aerospaziale.

“Un plauso va a tutto il personale scolastico del Volta, alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie, che credono in noi e non ci fanno mancare la loro vicinanza e il loro supporto. Sono davvero soddisfatta per questo ennesimo riconoscimento nazionale che dà prova dell'introduzione nei curricula scolastici di un approccio integrato delle discipline Stem”, ha commentato la dirigente scolastica Gabriella Grilli.