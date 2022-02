Il liceo 'Volta' di Foggia e il 'Di Sangro Minunziano Alberti' di San Severo conquistano la finale del Green Game

Continua senza sosta il tour del Green Game Digital. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre 'risorse' dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo i consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea hanno ideato questo originale progetto didattico che ormai da 9 edizioni coinvolge gli studenti italiani per sensibilizzarli nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione.

“Green game è un progetto ideato nel 2013 con l’obiettivo di affiancare i ragazzi e i loro insegnanti nell’educazione ambientale, parte essenziale nella formazione di una cittadinanza attiva e responsabile - ha commentato Claudia Rossi di Comieco - In maniera innovativa e vincente insegna agli studenti, la corretta gestione dei rifiuti e le mille possibilità di vita degli imballaggi in carta e cartone”.

Durante gli appuntamenti didattici, vengono trattati e approfonditi temi importanti e molto attuali come l’utilizzo consapevole degli imballaggi in carta e cartone. Sottrarre materiali preziosi come la carta alle discariche per dar loro nuova vita è, prima di tutto, un’operazione di buon senso ed è l’obiettivo della raccolta differenziata che permette di proteggere l’ambiente, ridurre gli sprechi, economizzare le risorse e creare occupazione.

Il Green Game in questa edizione sta coinvolgendo 145 scuole in tutta Italia raggiungendo oltre 23.000 studenti, una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola miete consensi continui. Entusiasmanti gli appuntamenti con il Liceo Scientifico 'A. Volta' di Foggia e l’IIS 'Di Sangro Minuziano Alberti' di San Severo dove le classi del biennio si sono battute ottenendo ottimi risultati.

Al termine di ogni appuntamento, le classi che otterranno il punteggio medio più alto si aggiudicheranno il pass per la finalissima nazionale del 13 aprile, mentre gli studenti migliore che si sono aggiudicato l’appellativo di 'esperto riciclatore' vinceranno un buono per gli acquisti in rete. Le classi 1^CSA del 'Volta' e 1^B Informatica del 'Di Sangro Minuziano Alberti' sono passate alla finalissima nazionale dove rappresenteranno la provincia di Foggia a livello nazionale.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.