Novità nell'offerta formativa del 'Marconi': arriva il liceo matematico

Al Marconi arriva il liceo matematico. Novità nell’offerta formativa del liceo scientifico di via Danimarca. Dal prossimo anno scolastico sarà attivato un nuovo percorso del liceo scientifico di ordinamento. Il percorso logico-matematico, realizzato in convenzione con il DIMIE, Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università di Basilicata.

Una novità che sarà presentata in anteprima durante l’open day on line del prossimo 27 novembre (prenotazioni sul sito www.liceogmarconi.it).

La matematica, dunque, non più come materia spesso temuta dagli studenti, ma come chiave di accesso ai segreti del mondo, se è vero che Bacone diceva che “le cose di questo mondo non possono diventare note senza la conoscenza della matematica”.

La finalità di questo percorso è evidenziare il valore culturale e interdisciplinare della matematica, mettendo in luce i collegamenti con le discipline umanistiche, per superare la contrapposizione tra cultura scientifica e cultura umanistica. “Pure la matematica - dice Einstein - è, a suo modo, la poesia di idee logiche”.

La metodologia didattica attuata sarà per competenze e per problemi, per potenziare il pensiero critico e le pratiche comunicative e argomentative.

Il percorso prevede un potenziamento della matematica mediante un’ora aggiuntiva a settimana, per ciascun anno del primo biennio. Nel secondo biennio e quinto anno sono previste 30 ore extracurriculari di approfondimento scientifico con gli enti in convenzione, ossia con il DIMIE che sta curando anche la formazione di un gruppo di docenti di tutti i dipartimenti del liceo Marconi.

Il liceo matematico si aggiunge agli altri percorsi di ordinamento già attivi dagli scorsi anni: Informatico, Biomedico, Linguistico-Scientifico. Da quattro anni è inoltre istituito il liceo scientifico sperimentale quadriennale.

L’offerta formativa sarà presentata nel corso dell'open day on line, sabato 27 novembre. Sarà possibile prenotarsi nella prima fascia oraria, alle ore 16.00, oppure nella seconda, alle ore 18.00. In occasione dell’open day on line verranno anche illustrate le modalità di partecipazione agli open day in presenza previsti il 5, 11, 12 dicembre. Tutte le informazioni sul sito www.liceogmarconi.it