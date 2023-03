Il liceo Marconi in volo per l'Europa: è l'unico istituto di secondo grado di Foggia ammesso a Erasmus+

Il 'Marconi' di Foggia in volo per l’Europa fino al 2027. Il liceo foggiano è stato ammesso a Erasmus+, il Programma dell’Unione Europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027.

Qualche giorno fa è stato reso noto l’esito della call 2023: su 963 candidature, 431 sono state quelle accreditate in tutta Italia e il Marconi è l’unico istituto di scuola superiore di secondo grado a Foggia. “Fondamentale per la buona riuscita della richiesta di accreditamento è stata l'analisi dei bisogni formativi della scuola”, hanno affermato i docenti Antonella Lopopolo e Elio Lavanga, che hanno curato il progetto e compilato la richiesta.

Sono stati tre gli obiettivi che Lopopolo e Lavanga hanno individuato per il liceo foggiano: potenziare la competenza comunicativa degli studenti nella lingua inglese e spagnola; potenziare la competenza comunicativa in lingua straniera dei docenti e promuovere l’aggiornamento professionale sviluppando metodologie didattiche innovative per elevare la qualità dell'insegnamento. Infine, potenziare la competenza gestionale e comunicativa in lingua straniera, in particolar modo nell'inglese, del personale Ata.

Tutta la comunità scolastica, quindi, sarà coinvolta nel programma di mobilità che ha tra gli obiettivi specifici migliorare i livelli di apprendimento, potenziare la collaborazione, l’inclusione, l’innovazione, promuovere la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

“L'accreditamento – spiega il prof. Lavanga - ci dà l'opportunità di far muovere ogni anno fino al 31 agosto 2027, studenti con mobilità individuali e di gruppo, a breve e a lungo termine; docenti con corsi strutturati e jobshadowing, il personale Ata con corsi di lingua inglese”.

“Per il liceo Marconi è un’opportunità di assoluto rilievo" ha affermato con soddisfazione la dirigente scolastica prof.ssa Piera Fattibene: "Già negli ultimi anni nel nostro Istituto abbiamo realizzato progetti Erasmus+ di mobilità docenti e mobilità studenti, con le referenti Anna Lepore e Sara Giornetti, e queste esperienze ci hanno dimostrato quanto sia importante l'aggiornamento professionale in ambito europeo e l'apertura di studenti e famiglie verso contesti scolastici diversi dal nostro. I risultati, infatti, sono stati assolutamente positivi sia per gli studenti e le famiglie coinvolte, che per i docenti”.

“Con questo accreditamento potremo offrire queste opportunità a una platea più vasta di studenti e docenti, con un notevole snellimento nell’organizzazione dei progetti. Parlare un’altra lingua oltre alla propria lingua madre e trascorrere del tempo in un altro paese per studiare o lavorare, dovrebbe essere la norma per i cittadini europei e noi siamo orgogliosi di poter assicurare ai nostri studenti questa possibilità che è davvero un primo concreto passo verso una piena cittadinanza europea”.