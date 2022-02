Il liceo Bonghi di Lucera candidato al finanziamento per la riqualificazione energetica

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: “Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole”, Nell’ambito del Pnrr, per le proposte progettuali da ammettere a finanziamento attraverso il portale Ares (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) della Regione Puglia, la Provincia di Foggia ha candidato l’intervento di miglioramento sismico e funzionale dell’istituto scolastico liceo Bonghi di Lucera per un importo complessivo pari ad €. 9.541.667,41, di cui € 7.718.888,42 per lavori ed €. 1.822.778,99 per somme a disposizione. L’istituto scolastico oltre all’intervento di miglioramento sismico e funzionale, sarà riqualificato in chiave energetica che lo porterà dall’attuale classe F alla Classe A1. “Attraverso il lavoro del servizio edilizia scolastica dell’ente - ha dichiarato il presidente, Nicola Gatta – dando attuazione a quanto previsto dal Miur, ho approvato il progetto definitivo per l’intervento di miglioramento sismico e funzionale del Liceo Bonghi di Lucera, che è stato candidato al finanziamento tramite il portale Ares. Prosegue così l’azione tesa a migliorare l’efficienza degli istituti scolastici provinciali e per cogliere tutte le opportunità messe in campo dal Pnrr”.