Alessandro Nigro Imperiale torna a Foggia: il miglior sommelier d'Italia sale in cattedra all'Einaudi

Alessandro Nigro Imperiale torna a Foggia: il miglior sommelier d'Italia sale in cattedra per gli studenti dell'istituto 'Einaudi'.

L'appuntamento è fissato il prossimo venerdì 20 gennaio, quando il giovane e talentuoso tastevin foggiano, recentemente premiato quale 'Miglior Sommelier d'Italia - Premio Trentodoc', nonché membro della locale delegazione Ais (Associazione Italiana Sommelier), sarà ospitato presso la sede di Via Napoli 103 dell'Einaudi, per incontrare gli alunni dell'Indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera. L'incontro sarà l'occasione, per i giovani aspiranti chef e sommelier, per entrare in contatto con un protagonista del mondo della ristorazione, che vanta notevoli esperienze anche all'estero, e per ascoltare i suoi preziosi insegnamenti.