Le scuole comunali di Foggia si adeguano all'anti-Covid: lavori in corso in 15 istituti "per evitare gli assembramenti"

Procedono dal 2 settembre scorso i lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 15 scuole cittadine di pertinenza comunale a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Come riferisce il sindaco Franco Landella, la progettazione ha coinvolto i vari dirigenti scolastici "per conoscere il numero di utenze per ogni singola classe, in modo da individuare gli spazi più affollati e applicare il calcolo del metro di distanziamento necessario per la ripartenza didattica, adottando il metodo uniforme di calcolo diffuso dall’Anci".

Il primo cittadino precisa che sono state individuate "le migliori soluzioni per garantire il distanziamento necessario, gli accessi e i percorsi esterni in modo da evitare assembramenti, con lavori edili che consentiranno la ripresa delle lezioni in presenza secondo le nuove normative".

E ancora, aggiunge il sindaco, "i lavori saranno ultimati entro la prossima settimana in modo da dare la possibilità alle scuole di allestire gli spazi didattici; contestualmente inizieranno i lavori esterni in contemporanea eventualmente con le attività didattiche, senza interferire con le lezioni"

Landella ha ringraziato il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Francesco Morese, "per essersi interessato per tempo alla questione, al fine di garantire gli spazi necessari ai nostri ragazzi in vista dell'imminente avvio di un anno scolastico che sarà caratterizzato da nuove norme per contrastare il contagio da Coronavirus".

