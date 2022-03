L'Istituto Comprensivo "De Amicis-Pio XII" di Foggia pro Ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nei giorni 10,11,e 12 marzo presso i due plessi dell'Istituto Comprensivo "De Amicis-Pio XII" di Foggia in collaborazione con l'associazione "Bethel"sarà attività una raccolta di beni di prima necessità, kit di primo soccorso, prodotti per l'igiene personale da devolvere alla popolazione ucraina. La Dirigente Scolastica dott.ssa Luisa Damato e i docenti sono fortemente convinti che la scuola deve educare alla solidarietà, alla cooperazione, alla pace. In questi giorni si avrà l'opportunità di sensibilizzare gli alunni a donare, a pensare a coloro che sono meno fortunati e costretti a lasciare tutto per una guerra stupida. Come diceva A. Lincoln " Non esiste un modo onorevole di uccidere, nè un modo gentile di distruggere. Non c'è niete di buono nella guerra, eccetto la sua fine", è questo il messaggio che gli alunni devono fare proprio.