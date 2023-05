I ragazzi del 'Vittorio Emanuele III' trionfano al Concorso nazionale 'Olivetti': ennesimo successo per l'Itet di Lucera

Un’altra conquista per l’I.T.E.T. 'Vittorio Emanuele III' di Lucera. Si tratta della vittoria nazionale al Concorso 'Da grande voglio fare l’imprenditore o l’imprenditrice? Dialoghi con Adriano Olivetti', progetto che ha coinvolto lungo tutto l’anno scolastico la classe IV sez. A dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, coadiuvata dalla prof.ssa Anna Maria Giannini.

La consegna del prestigioso premio di riconoscimento è avvenuta ad Ivrea, lo scorso 26 maggio, quando gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare la città industriale per conoscere da vicino i luoghi, le fabbriche e la casa di Adriano Olivetti, divenuti sito Unesco nel 2018. Il progetto si è svolto con il sostegno della Presidenza del Consiglio, in occasione della celebrazione del Sessantenario della Fondazione 'Adriano Olivetti' che rientra tra gli anniversari nazionali ufficialmente riconosciuti. Il percorso ha favorito l’approfondimento di tematiche e competenze utili per facilitare l’entrata nel mondo del lavoro, partendo dalla presentazione di una tra le più innovative storie imprenditoriali del nostro Paese, ancora oggi di grande attualità, il modello olivettiano, coinvolgendo più di 140 scuole su tutto il territorio nazionale. Con il video 'Se puoi sognarlo puoi farlo', gli alunni si sono infatti aggiudicati il primo premio assoluto grazie alla presentazione di un elaborato multimediale valutato sulla base di tre criteri principali: acquisizione dei contenuti imprenditoriali, originalità della rielaborazione e innovatività del linguaggio: “L’elaborato video ‘Se puoi sognarlo puoi farlo’ – si legge nelle motivazioni della vittoria – ha saputo unire in maniera equilibrata e coerente il racconto del proprio territorio e l’approfondimento dei temi olivettiani, legando questi due elementi al caso specifico di una realtà imprenditoriale locale, della quale sono stati messi in luce sia i pregi attuali, sia le potenzialità di miglioramento future, pensate anche come modello replicabile in contesti diversi. L’attenzione, la cura e l’approfondimento dedicati a tutti gli aspetti illustrati nella fase di formazione hanno determinato il giudizio unanime e positivo della commissione, che premia inoltre anche il notevole impegno dimostrato nella realizzazione dell’elaborato da parte degli alunni coinvolti, che hanno immaginato un adattamento coerente e concreto del modello olivettiano alle esigenze del presente”.

“È con grande orgoglio che la Camera di Commercio di Foggia accoglie la notizia del primo posto dei ragazzi del Vittorio Emanuele III di Lucera”: queste, le prime parole del Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Damiano Gelsomino, che ha promosso tale iniziativa. “Tutta la comunità dell’ITET ‘Vittorio Emanuele III’ – ha commentato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Laura Flagella – gioisce insieme alla classe IVA SIA per il grande risultato raggiunto. Le nostre studentesse e i nostri studenti, sapientemente guidati dalla prof.ssa Anna Maria Giannini, hanno dimostrato di saper coniugare competenze teoriche e pratiche dello specifico percorso di studi seguito, per la realizzazione di un prodotto multimediale di indubbia caratura per la grande accuratezza e approfondimento di ogni aspetto illustrato. È il racconto appassionato di una realtà imprenditoriale ispirata al modello olivettiano ma ancorata saldamente legata al presente e perfettamente coerente con le peculiarità del territorio di appartenenza del quale, visionando il video ‘Se puoi sognarlo puoi farlo’, pare quasi di gustarne sapori, colori, odori”.

“Come Dirigente dell’ITET – ha chiosato la DS – non posso che essere orgogliosa e fiera del lavoro svolto da tutti e dell’esito importante cui siamo pervenuti. Continueremo ad offrire ai nostri ragazzi occasioni concrete e importanti per ‘agire sui loro saperi’ perché ben consapevoli che saranno, a breve, i primi attori dello sviluppo del nostro territorio”. Anche la prof.ssa Anna Maria Giannini, referente scolastica del progetto, si è detta orgogliosa dell’iniziativa, riferendo della grande valenza formativa riscontrata sulla classe in cui la gestione d’impresa è materia professionalizzante dell’indirizzo di studi economico: “Attraverso le sapienti e suadenti ‘Lezioni Olivettiane’ e la consultazione della singolare collana di testi delle ‘Edizioni di Comunità’ donata dalla Fondazione Olivetti alla nostra scuola – ha spiegato –, le attività di Economia Aziendale sono state impreziosite e permeate dallo studio del modello d'impresa responsabile ed avanguardistica di Adriano Olivetti e ci ha condotti, con il video vincitore, alla realizzazione del nostro piccolo sogno di conquista del primo premio con questo unico ed irripetibile viaggio studio al sito Unesco di Ivrea. Profonda gratitudine rivolgo quindi alla Fondazione per la meravigliosa ospitalità e l'attenzione ad ogni dettaglio con cui siamo stati accolti alla scoperta del meraviglioso “mondo Olivettiano” in un perfetto mix tra cultura d’impresa e storia contemporanea. Un caloroso grazie alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Laura Flagella, sempre favorevole ad accogliere iniziative innovative come questa, alle colleghe proff.sse Angela Parracino e Angela De Angelis, che con interesse ed entusiasmo hanno partecipato alle attività di studio, all'imprenditrice di Pasta Puà, Floriana de Vivo, per la collaborazione offerta nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolte dagli alunni presso la sua azienda e che hanno condotto all’intervista inserita all’interno del video vincitore. Un dovuto ringraziamento anche al dott. Erasmo Di Giorgio che, in rappresentanza della Camera di Commercio di Foggia, ente divulgatore dell’iniziativa, ci ha piacevolmente accompagnati e supportati in questo viaggio. Una particolare menzione voglio dedicarla al fantastico gruppo dei sette alunni vincitori, per il grande risultato conseguito grazie alla forte motivazione e all'impegno profuso: Luigi Chiarella, Riccardo Cristiano, Mattia De Troia, Mario Giambattista, Christian Palumbo, Davide Scardicchio, Ruben Patrick Uzzi. Ragazzi, sono orgogliosa di voi!”.

Le testimonianze dei ragazzi vincitori.