L'Istituto 'Don Milani uno 1 + Maiorano' premiata al Concorso 'Umberto Giordano'

Il 17 maggio scorso l’Istituto 'Don Milani 1 + Maiorano' ha partecipato alla quindicesima edizione del Concorso Nazionale Musicale 'Umberto Giordano' di Foggia, classificandosi al Primo Posto nella sezione dedicata alle orchestre scolastiche. I ragazzi, confrontandosi con altre orchestre provenienti da tutta Italia, hanno eseguito con maturità e disinvoltura i brani dando lustro alla nostra città.

Oltre all’orchestra è stato premiato anche l’allievo Matteo Ciuffreda, un ragazzino di prima media che in pochi mesi ha già raggiunto ottimi livelli, ricevendo il primo premio nella categoria solisti (pianoforte). È stata un’emozione incontenibile che si è riversata immediatamente su tutte le famiglie e sull’intero istituto.

I docenti di strumento musicale hanno sempre investito tutte le loro attenzioni sui propri alunni, mettendo costantemente al centro la sfera educativa e formativa di ogni singolo ragazzo, e questo è stato sempre apprezzato ed alimentato degli stessi genitori che appoggiano sempre con gioia le loro iniziative.

La cultura musicale, unitamente allo studio delle altre discipline, permette ai nostri ragazzi una crescita nell’apprezzamento del “bello” inteso anche come “fare insieme” che, in periodi complicati dal punto di vista sociale come questo, aiutano a vedere con positività il loro futuro.