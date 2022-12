Da Foggia all'Antartide, i ragazzi della Catalano-Moscati in collegamento con i ricercatori Enea

Il corso orientante bioscientifico dell’Istituto si avvale dell’esperienza dell’equipe di ricercatori dell’Enea della base ‘Mario Zucchelli’, Baia Terra Nova, e del papà ricercatore delle alunne che frequentano la scuola secondaria Moscati e la scuola primaria Catalano. Il suo nome, Matteo Villani che, anche quest’anno e poco prima del Natale, ha voluto omaggiare l’Istituto con un momento di straordinario interesse organizzando una diretta dall’affascinante terra dell’Antartide fulcro di ricerche del nostro Pianeta. Il collegamento è stato possibile grazie ai tecnici del digitale della base Zucchelli e dell’Istituto foggiano.

Dal plesso della scuola secondaria Moscati e da quello centrale di via Altamura tutte le classi della scuola media e le classi quarte e quinte della scuola primaria hanno potuto sognare di trovarsi direttamente in una terra straordinaria come quella antartica ricca di meraviglie naturali e di straordinaria bellezza. Gli studenti hanno interagito con i ricercatori ponendo domande più che mai curiose che hanno appassionato tutto il personale della scuola. A partire dal grande lavoro di squadra a cui collaborano numerosi studiosi che studiano la geologia e l’astronomia ed aiutano a fare ricerca, alle difficoltà che bisogna affrontare ogni giorno in un ambiente con temperature molto basse, all’utilizzo di fonti energetiche alternative che trasformano l’energia termica in energia elettrica e all’utilizzo di impianti eolici che sfruttano l’energia del vento.

Gli studenti hanno dato prova di essere davvero coinvolti in argomenti scientifici e di alto interesse didattico come forme di fauna e flora che si sono trasformate nel tempo e che popolano questa terra straordinaria e soprattutto hanno scoperto che lo smaltimento dei rifiuti è un obiettivo che si sta realizzando anche in questa terra così lontana attraverso la differenziazione di raccolta dei diversi materiali. Trascinati e pieni di sogni da realizzare gli studenti di tutto l’Istituto hanno potuto gioire di riprese di un mondo geografico e scientifico, come l’Antartide, che appassiona tutti.