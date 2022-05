Il 'Centro provinciale istruzione adulti' sarà intitolato a David Sassoli

Il Centro provinciale Istruzione Adulti 1 di via Sbano a Foggia sarà intitolato a David Maria Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo scomparso a gennaio. La proposta di modificare l’intestazione del Cpia1 Foggia era stata approvata all’unanimità, lo scorso 8 febbraio, dal Consiglio d’istituto con la seguente motivazione: “Rendere omaggio a Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019, considerato uomo di dialogo, senza frontiere, attento ai temi del sociale e dei giovani, che ha sempre sottolineato la necessità e il desiderio di fraternità, un cittadino italiano che ha incarnato lo spirito e i valori costituzionali della cultura dell’inclusione, senza barriere e senza frontiere a cui si ispira l’istruzione degli adulti e, nel caso specifico, il Cpia 1 Foggia”.

La delibera è stata trasmessa al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia, Marida Episcopo, che ha chiesto alla commissione straordinaria che gestisce il Comune di esprimere, come prevede la prassi, il proprio parere.

Lo scorso 19 maggio, sulla scorta della proposta formulata dal capo di gabinetto, Maria Concetta Valentino, i commissari straordinari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, con i poteri della Giunta comunale, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di intitolazione dell’istituto C.P.I.A. a David Maria Sassoli.