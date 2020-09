Ingressi scaglionati e tracciati, più aule e nuovi arredi: voilà 'l'anno zero' della scuola anti-Covid al Giannone-Masi

Primo giorno di scuola, suona la campanella nei vari plessi dell'istituto superiore 'Giannone-Masi' di Foggia, completamente rivoluzionato per rispondere alle necessità che l'emergenza sanitaria da Coronavirus in atto richiede.

"E' l'anno zero, ripartiamo rinnovati", spiega la dirgente Roberta Cassano. "E' stato messo a punto un piano preciso per la sicurezza, la scuola è stata completamente rivista per consentire gli ingressi e le uscite in massima sicurezza, con misurazione della temperatura, e tracciamento di ingressi e uscite per chiunque, per poter conteggiare eventuali casi che necessitano di isolamento", spiega.

"E' stata studiata anche una diposizione diversa dei ragazzi in aula. Effettuati lavori di spostamento di tramezzi per offrire aule aumentate in tutto: nella dimensione e negli arredi (che garantiscono quindi il distanziamento sociale), per iniziare l'anno scolastico nel migliore dei modi