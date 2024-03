Incubazione di uova di gallina: un progetto emozionante prende vita all'istituto 'Bozzini Fasani'

Lunedì 11 marzo l'Istituto Comprensivo Bozzini Fasani di Lucera è stato il palcoscenico di un evento emozionante ed educativo: la presentazione di un progetto innovativo che prevede l'incubazione delle uova di gallina e l'osservazione della nascita dei pulcini. Il progetto, realizzato a titolo gratuito da Francesco Pio Paoletti, Youtuber di Lucera, che gestisce il canale Youtube Paoletti's Farm, è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Pasquale Trivisonne per arricchire l'esperienza educativa degli studenti.

Alla presentazione del progetto, tenutasi sabato 9 marzo nell’Auditorium della scuola, che ha suscitato grande interesse ed entusiasmo tra gli alunni e il personale scolastico, è stato presente in modalità da remoto Andrea Borotto, rappresentante dell'azienda omonima, specializzata nella produzione di incubatrici. Anche se non fisicamente presente, Borotto ha inviato un messaggio video in cui ha espresso il suo apprezzamento per il progetto e ha salutato i bambini, sottolineando l'importanza dell'educazione sulla vita animale.

Francesco Pio Paoletti ha espresso grande soddisfazione per il lancio di questo progetto presso l'Istituto Bozzini Fasani: "Siamo entusiasti di offrire ai piccoli studenti un'esperienza educativa così coinvolgente e significativa. Questo progetto non solo permette loro di imparare attraverso l'esperienza pratica, ma li sensibilizza anche verso temi cruciali come il rispetto degli animali e la sostenibilità".

Il Dirigente Scolastico Pasquale Trivisonne ha affermato: "Crediamo che l'apprendimento debba essere stimolante e significativo e l'incubazione delle uova di gallina è un modo eccezionale per coinvolgere i nostri bambini nel processo di apprendimento dei vari cicli di vita. Siamo grati a Francesco Pio Paoletti, Andrea Borotto e a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che arricchirà il percorso educativo dei nostri ragazzi. Il progetto si inserisce in un percorso di cultura ambientale che a pieno titolo coinvolge tutti gli alunni della nostra scuola. Infatti gli allievi della Scuola Secondaria di I Grado in questi giorni sono impegnati nella preparazione delle aiuole. Nei prossimi mesi le aiuole accoglieranno le piantine che stanno crescendo in piccoli semenzai nelle classi della scuola Primaria e nelle sezioni della scuola dell’Infanzia. Una volta cresciute le piantine saranno identificate con apposite App per poterle catalogarle attraverso apposite targhette. Nel mese di aprile le classi/sezioni accoglieranno dei piccoli bruchi che si trasformeranno in farfalle di diversa specie. L’idea è quella di trasformare le classi in piccoli laboratori scientifici, dotandole di tablet e miscroscopi digitali".

Durante l'evento del 9 marzo sono state mostrate ai bambini diverse dimensioni di uova, permettendo loro di comprendere le variazioni nelle specie avicole e dei loro cicli di vita. Ma il momento clou è stato quando i partecipanti hanno potuto osservare da vicino i pulcini, suscitando grande gioia ed entusiasmo tra i presenti. Quest'esperienza ha ulteriormente stimolato l'interesse dei bambini, che ora attendono con ansia la schiusa delle uova, prevista alcuni giorni prima di Pasqua.

Inoltre l'esperienza dell'incubazione delle uova di gallina e la nascita dei pulcini sarà documentata attraverso una serie di video che saranno pubblicati sul canale YouTube Paoletti's Farm. Questi video offriranno uno sguardo approfondito sul processo di incubazione, l'assistenza alla nascita dei pulcini e le reazioni dei bambini coinvolti nell'esperienza.

I genitori, gli studenti e chiunque sia interessato potrà seguire da vicino questa avventura educativa attraverso i video disponibili sul canale Paoletti's Farm, che sarà un prezioso strumento per condividere conoscenza ed emozioni legate a questo progetto.

Il progetto non solo offre un'opportunità originale ed irripetibile di apprendimento pratico e coinvolgente, ma promuove anche la consapevolezza sull'importanza della sostenibilità, del benessere animale e la cura di un bene pubblico.