La scuola non 'Volta' le spalle al Cyberbullismo: le insidie della rete al centro del progetto 'Turnoff bullying'

Nell'ambito del progetto "Turnoff bullying", promosso dall'ufficio scolastico regionale, il liceo Volta, in sinergia con la scuola media Murialdo, questa mattina ha voluto incontrare gli alunni per analizzare i rischi della rete. Presente FoggiaToday con il direttore Massimiliano Nardella

Incontrare gli alunni per analizzare non solo le cause ma soprattutto gli effetti delle insidie nascoste della rete. Nell'era dell'informatica, dei social e del mondo parallelo di internet, i più esposti ai rischi sono i giovanissimi. Il più preoccupante è il fenomeno del cyberbullismo che ha portato, in troppi casi, anche al suicidio.

Nell'ambito del progetto 'Turnoff bullying', promosso dall'ufficio scolastico regionale, il Liceo A. Volta, in sinergia con la scuola media 'L. Murialdo', ha affrontato, questa mattina, lo spinoso argomento del bullismo e cyberbullismo.

Gli studenti hanno dialogato con Massimiliano Nardella, direttore responsabile della nostra testata. Durante l'incontro, hanno avuto modo di visionare alcuni servizi realizzati da FoggiaToday sull'argomento, come la testimonianza della dottoressa Alfonsina De Sario, già dirigente della Questura di Foggia Ufficio minori.

"Un incontro che vuole sensibilizzare i nostri ragazzi a questi argomenti, informandoli che, in caso di casi di bullismo, possono trovare nei loro insegnanti, un punto fermo con cui confrontarsi. Chi è vittima ha necessità di aiuto tanto quanto chi fa del bullismo un modo per relazionarsi con i propri coetanei" spiega Gabriella Grilli, dirigente del Liceo A. Volta.

"I ragazzi sono i nteressati perchè la nostra scuola è attenta a questi argomenti, anche dietro alle linee guida del Ministero che ci sollecitano ad insistere all'informazione e alla formazione riuguardo il bullismo e il cyberbullismo" il commento della dirigente della scuola di I grado L. Murialdo.