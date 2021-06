A Torremaggiore si inaugura l'aula 'ApertaMente'

Ambiente, Agricoltura e Alimentazione sono i tre protagonisti della giornata del 10 giugno, con inizio alle ore 10:00, in cui sarà inaugurata l’Aula ApertaMente, ambiente fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Matteo Scarlato e realizzato grazie al contributo del BancoBpm spa rappresentato dal sig Francesco Cinquepalmi - Responsabile Area Puglia e Molise - Direzione Territoriale Centro-Sud.

L'Istituto negli scorsi anni ha avviato un importante ed impegnativo progetto di riqualificazione e recupero degli spazi verdi della scuola per realizzare un Laboratorio di Ambiente, Agricoltura e Alimentazione, caratterizzato dalla presenza di piante tipiche del nostro paesaggio rurale, di un orto didattico, di un giardino botanico mediterraneo ed inoltre è in corso di progettazione l’allestimento di luoghi-rifugio per la piccola fauna, in particolare api e uccelli, come un’arnia e cassette nido.

Al fine di rendere questo spazio un ambiente didatticamente efficace era indispensabile però dotarlo di un’'aula' per lezioni all’aperto interdisciplinari, dotata di una gradinata per ospitare un paio di classi e di un banco-cattedra per appoggio di materiale didattico e piante.

Ciò è finalmente avvenuto con la realizzazione dell'Aula ApertaMente, un’azione resiliente rispetto alla pandemia Covid-19 che permetterà di fare attività didattico-educativa in uno spazio all'aperto dove gli alunni osservano, conoscono e imparano a prendersi cura del loro ambiente naturale, sviluppando la propria identità sociale ed il senso di appartenenza al proprio territorio.

Ma la comunità scolastica non vuole fermarsi qui. Vogliono mettere a disposizione della più ampia comunità cittadina questi ambienti didattici e lanciare il Patto Educativo di Comunità 'Paesaggiando' che vuole coniugare la tutela e valorizzazione del paesaggio con corretti stili di vita.