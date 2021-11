Ics da Feltre-Zingarelli scuola di talenti: alunna supera a pieni voti un concorso universitario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Incontro divulgativo del corso di Scienze Biomediche- Associazione Agorà Scienze Biomediche, che viene condotto ormai da diversi anni sia nella città di Foggia che in quella di San Severo grazie alla rete di scuole del territorio, alla quale ha aderito anche l’Ics da Feltre Zingarelli, quest’anno è stato organizzato on line sabato 23 ottobre presso il dipartimento di Economia Management e Territorio dell’Università di Foggia. "La nostra scuola, che ha aderito alla rete, collabora affinché l’iniziativa possa raggiungere non solo i ragazzi e gli insegnanti delle classi in questione, ma anche i genitori dei ragazzi perché dovranno dare la loro approvazione alla partecipazione dei propri figli al corso. Le docenti delle classi quinte della scuola primaria e in tutte le classi della scuola secondaria di I grado si sono collegate e hanno partecipato all’evento"

L’alunna Alessia Briuolo della classe 5 B del plesso San Lorenzo ha seguito le prime quattro lezioni ed è l’unica alunna della scuola primaria ad aver sostenuto giorno 25 novembre il test di ingresso. Il 27 novembre è stata pubblicata la graduatoria sul sito e la nostra alunna ha superato a pieni voti il concorso.

La nostra scuola sostiene i talenti e attraverso questa collaborazione con l’università permetterà alla nostra alunna Briuolo, particolarmente portati per le materie scientifiche, di seguire il corso e fornirle il contesto ambientale adeguato e gli strumenti necessari per la crescita e lo sviluppo delle proprie potenzialità, il tutto gratuitamente. "Formare giovani in campo biomedico, dotati non solo di competenze professionali ma soprattutto di passione per ciò che studiano, fornendo loro tutte le conoscenze e le esperienze maturate nel corso degli anni. Forza Alessia, il nostro talento per il futuro!"