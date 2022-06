Hematology 2.0 teal, come gli studenti si avvicinano all’ematologia

Avvicinare gli studenti alla conoscenza delle patologie ematologiche. E? hematology 2.0 teal, il progetto Ail nato dalla sinergia con le scuole del territorio. ?Nelle scorse settimane abbiamo avuto il piacere di conoscere, attraverso degli innovativi contenuti science clil, messi a disposizione dagli studenti della classe V dell'istituto piccolo seminario di Foggia, nuove modalità di insegnamento delle discipline stem. La richiesta costante di erogazione di formazione in ambito scientifico formulata dagli enti del terzo settore e dalle organizzazioni nazionali che come ail si occupano di finanziare la formazione e la ricerca in ambito scientifico ci ha spinto a progettare un programma formativo a sportello dedicato agli studenti degli istituti secondari superiori della città di Foggia. Il nome del progetto è 'hematology 2.0 teal'. Grazie all?utilizzo della metodologia teal (technology enabled active learning) e ad alcuni strumenti tecnologici mutuati dalla realtà aumentata lo studente acquisirà conoscenze nell?ambito delle principali patologie ematologiche (in linea con i programmi statutari di studio) e dei progressi della ricerca scientifica - dichiara il dr. Celestino Ferrandina, presidente di Ail Foggia ed ematologo.

"E dal mese di settembre Ail Foggia Odv organizzerà dei contest tematici rivolti agli studenti frequentanti i cicli di istruzione primaria e secondaria inferiore della città di Foggia. Vogliamo mettere a disposizione delle nuove generazioni il nostro bagaglio esperienziale che da circa 30 anni custodiamo gelosamente e arricchiamo con cura e formazione sul campo. Siamo, inoltre, pronti a ricevere idee nuove e suggerimenti dalle ragazze e dai ragazzi della nostra città per migliorare e innovare il concetto di volontariato. Cogliamo l'occasione per ringraziare gli studenti della classe V del piccolo seminario 'Maria De Prospero', le docenti Gina Ferro e Manuela Dota (madrelingua inglese) e la dirigenza per il materiale inviatoci : segno di attenzione verso la promozione del protagonismo degli studenti e lo sviluppo del loro pensiero critico attraverso la conoscenza diretta della fisiologia del corpo umano. Ai piccoli studenti attribuiamo un'affettuosa menzione speciale per l'interesse verso l'ematologia e le scienze nel senso più ampio e la capacità di essere protagonisti di forme nuove di apprendimento altamente adattabili al cambiamento che la società odierna ci impone", conclude Ferrandina.

I seminari del Progetto 'hematology 2.0 - teal' sono prenotabili dai docenti interessati o dai dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/2023 all?indirizzo mail: foggiaail@gmail.com Si consiglia di consultare la sezione dedicata. Il form dedicato alla partecipazione al contest, rivolto alla fascia di età 6-14,sarà attivo dal 16 settembre.