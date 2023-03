Giovani studenti foggiani uniti per l'ambiente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche questa mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno incontrato gli studenti della classe 1^ QA (Quadriennale Ambientale) per un altro intervento di raccolta rifiuti. I ragazzi, i professori e i volontari hanno unito le forze per l’obiettivo comune di rimuovere dalle aree verdi adiacenti alla scuola i rifiuti abbandonati tra cui plastica, lattine, bottiglie di vetro, scatoloni, cartacce e molto altro.

Marina Biancardino, responsabile de La Via della Felicità di Foggia, ha voluto sottolineare come "i giovani di oggi sono il futuro di domani”, come suggerito dall’autore della guida al buon senso La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard.

Ecco perché il gruppo di cittadini volontari, che da più di un anno si occupano di riqualificazione urbana, hanno deciso di collaborare anche con i giovani foggiani, così da creare sempre più consapevolezza sul rispetto ambientale.