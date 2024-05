Giochi di Avogadro, sul podio il piccolo campione di chimica foggiano Matteo Sponsillo

È foggiano il terzo classificato a livello nazionale dei Giochi di Avogadro 2024, organizzati dalla Società Chimica italiana (SCI), col patrocinio del ministero dell'Istruzione e del Merito.

Matteo Sponsillo, studente dell'istituto comprensivo Da Feltre-Zingarelli, classe 2I, si è distinto sin dalle prime fasi del concorso, per la sua bravura, ma anche per la sua grande umiltà e sensibilità.

Guidato dalla docente di classe Simona Lo Muzio, e dalla responsabile di progetto Alfonsina Spirito, si è cimentato con gli altri concorrenti in un'impresa che ha visto la scuola media Zingarelli partecipare per la prima volta a questo tipo di concorso, sicuramente importante e dai contenuti scientifici complessi per una scuola secondaria di primo grado.

"È stata un'esperienza indimenticabile", racconta al ritorno dalla cerimonia di premiazione ospitata dal Centro Studi Cisl di Firenze.

Il piccolo campione si è messo in gioco con impegno e concentrazione confrontandosi con altri ragazzi e altre realtà provenienti da tutta Italia, arricchendo sicuramente anche il suo bagaglio di esperienza che porterà con sé nel suo percorso formativo.

Si tratta di un traguardo che oltre a promuovere la diffusione della cultura chimica e scientifica, sostiene e valorizza il percorso di crescita globale dei ragazzi. La dirigente Lucia Gaeta e la comunità scolastica tutta augurano al piccolo campione il meglio.