Fruit & Salad School Games riparte dalla Puglia

Partirà dalla Puglia la quarta edizione di 'Fruit & salad school games', l’importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura nelle scuole primarie promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Aoa, Assodaunia e Terra Orti. La prima tappa si svolgerà mercoledì 19 ottobre all’ I.c. Catalani Moscati di Foggia. A seguire, il 20 ottobre, all’ I.c. Santa Chiara-Pascoli-Altamura e, in conclusione, il 21 ottobre all’I.c. Sandro Pertini di Orta Nova. Il calendario prevede 12 tappe distribuite tra regione Campania e Puglia.

In occasione della prima giornata, i rappresentati delle O.p. parleranno degli importanti risultati raggiunti nelle scorse edizioni e degli obiettivi prefissati per quella dell’anno corrente. Il loro intento è quello di stimolare i ragazzi ad approcciarsi ad una sana alimentazione e ad assumere uno stile di vita equilibrato, anche grazie a giochi sportivi, creati appositamente per far comprendere loro l’importanza dell’attività fisica.

Ogni giornata prevedrà la competizione tra le varie classi degli istituti partecipanti, mediante quiz inerenti il tema centrale dell’iniziativa, per aggiudicarsi il trofeo in palio per i vincitori di tappa. Al termine di ogni giornata vi sarà una degustazione di frutta fresca accompagnata da momenti di approfondimento durante i quali esperti nel campo della nutrizione spiegheranno a studenti ed insegnanti le proprietà nutrizionali di frutta e verdura e forniranno nozioni fondamentali di cultura dell’alimentazione.