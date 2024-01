Successo per i laboratori 'OrientaMenti' del liceo 'Lanza

Bilancio positivo per i laboratori 'OrientaMenti' del liceo classico 'V. Lanza' di Foggia, un'iniziativa gratuita rivolta a studentesse e studenti, nata con l’obiettivo di supportare una scelta consapevole del percorso di studi.

“I laboratori ‘OrientaMenti’, finanziati con i fondi Pnrr – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli - rappresentano un'opportunità unica per acquisire competenze fondamentali. Gli studenti vengono affiancati da docenti-orientatori esperti che forniscono loro gli strumenti necessari al raggiungimento di una scelta autonoma e consapevole”.

La partecipazione ai corsi proposti negli ultimi mesi è stata importante: grande l’interesse degli studenti per le sessioni di latino e greco, scrittura creativa e storytelling, così come per i percorsi Cambridge, giuridico-economico e biomedico.

“Il prossimo laboratorio in programma è dedicato al giornalismo – evidenzia la dirigente scolastica – e rappresenta un'opportunità imperdibile per gli aspiranti cronisti e appassionati. Il corso, che si svolgerà a partire da febbraio 2024, sarà tenuto dalla giornalista professionista Annalisa Graziano. Durante il laboratorio i corsisti potranno imparare i fondamenti e le tecniche della professione, scoprire gli strumenti e confrontarsi su temi d’attualità con ospiti di spessore. L’esperienza diretta della docente, ex alunna del nostro liceo, rappresenta un legame prezioso tra il passato e il presente: può contribuire a trasmettere agli studenti l'ispirazione per un futuro percorso formativo. Le iscrizioni sono già aperte e invitiamo le alunne e gli alunni interessati a cogliere questa occasione”.

Il liceo classico 'V. Lanza' fornisce costantemente occasioni di crescita e di sviluppo personale: i laboratori 'OrientaMenti' confermano l’impegno nell'incoraggiare gli studenti a perseguire i propri sogni con fiducia.