La 'San Giovanni Bosco' unica scuola primaria in Italia accreditata per l'Erasmus

Gli Erasmus Days rappresentano un’occasione per promuovere e far conoscere il programma Erasmus+, condividere la nostra esperienza, diffondere i risultati dei nostri progetti e spingere altre persone a lanciarsi in questa avventura per scoprire i valori di Erasmus+ e dell’Unione europea.

La 'San Giovanni Bosco' partecipa a progetti Erasmus plus dal 2018 con tre progetti dell’azione KA2, due come coordinatore ed uno come partner che hanno visto coinvolte docenti e alunni in mobilità all’estero e l’implementazione nelle classi di contenuti e metodologie

Ora, come scuola accreditata, è impegnata in un progetto a lungo termine, fino al 2027 che contribuirà all’internazionalizzazione della scuola. Il progetto prevede mobilità per corsi di formazione, job shadowing, presenza di esperti formatori stranieri e docenti osservatori. La prima parte di questo progetto si è svolta nel mese di luglio con un corso di formazione presso il Trinity College di Dublino in Irlanda e con la partenza dello staff la prossima settimana, per acquisire elevate competenze linguistiche.

Nella prossima primavera partiranno 18 alunni, per frequentare una scuola primaria all’estero accompagnati da insegnanti, ospiteremo due insegnanti slovene che osserveranno le nostre metodologie didattiche e un esperto, sempre straniero, che terrà un corso di formazione sulle Ict.

Da maggio 2022 è attiva in Italia una rete di Ambasciatori Erasmus+ Scuola composta da oltre 260 tra docenti e dirigenti scolastici, esperti di cooperazione e progettazione europea per la scuola, selezionati per supportare l’attività dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, in collaborazione con i Referenti istituzionali e pedagogici nominati dagli Uffici Scolastici Regionali.

Mettendo a disposizione la loro pluriennale esperienza in ambito di progettazione europea nel settore scolastico, gli Ambasciatori Erasmus+ Scuola svolgono attività di formazione, promozione e orientamento sul Programma rivolta a dirigenti scolastici, docenti, studenti e altro personale scolastico. Nelle fattispecie la scuola può vantare di avere all’interno l'ambasciatrice Erasmus+ la dott.ssa Lucia Tocco, che insieme alla Preside dott.ssa Maria Cianci, hanno creduto fortemente nel valore della progettualità Erasmus+.