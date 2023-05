La 'Murialdo' fucina di talenti: cinque ragazzi finalisti ai Giochi matematici della 'Bocconi'

e Una esperienza che difficilmente dimenticheranno, al di là del risultato finale che diventa un dettaglio poco rilevante. Una giornata che prende spazio nel bagaglio formativo di ciascuno di loro. Questo ha rappresentato per cinque ragazzi della minuti scuola Secondaria di primo grado ‘Leonardo Murialdo’ di Foggia, che sabato scorso hanno partecipato alla finale nazionale dei ‘Giochi matematici’ organizzati dalla Università Bocconi di Milano, rassegna che quest’anno è giunta alla trentesima edizione. In palio, la possibilità di far parte della ‘formazione’ italiana che parteciperà all’evento internazionale in programma in Polonia. Ma essere giunti all’appuntamento milanese è stato già un risultato incredibile.

I ragazzi della Murialdo, infatti, sono giunti alla Finale dopo aver superato la selezione preliminare tenutasi da remoto nella sede di via Ordona Lavello e le semifinali a Benevento. “Quest’anno abbiamo raggiunto un grande risultato, portando a Benevento ben 50 ragazzi alle semifinali di Benevento e 5 alla finale di Milano. Si tratta di un numero notevole per la nostra scuola”, fa presente a FoggiaToday la professoressa Marta Centra, referente del progetto ‘Matematica… in gioco’ (avviato dalla professoressa Antonietta Panarese) attraverso il quale dal 2012 (con la professoressa Antonietta Panarese) la scuola media foggiana offre ai suoi giovanissimi studenti la possibilità di potenziare - in orario extracurricolare - le competenze logico-matematiche e di partecipare alle Olimpiadi della Bocconi.

Gianpaolo Valenzano, Antonio Vinella, Marco D’Amore e Giuseppe Rinaldi, per la categoria C1 (nella quale rientrano i ragazzi di prima e seconda media) e Alessandro Russo per la categoria C2 (che comprende i ragazzi di terza media e primo superiore) sono i cinque studenti che hanno partecipato alla finale nazionale e che si sono misurati in gare rispettivamente di 90 e 120 minuti: “Per i ragazzi è stata una giornata entusiasmante: all'inizio erano un po' intimiditi, com'è normale che fosse. Sono stati proiettati in una realtà nuova, in una struttura immensa che ha accolto migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. Ricorderanno a lungo questa giornata anche per aver condiviso le proprie emozioni insieme ai genitori che li hanno accompagnati. Inoltre, attraverso un collegamento da remoto siamo riusciti anche a coinvolgere gli altri studenti rimasti a Foggia e a renderli partecipi”.

I risultati ottenuti quest'anno non sono di certo frutto del caso, ma di un lavoro duraturo e d'insieme, al quale hanno partecipato attivamente anche altri docenti (le professoresse Rosa Maria Arena e Antonella Lipsi e il professore Marco Manduzio). Il progetto 'Matematica... in gioco' proseguirà anche l'anno prossimo: “Continueremo con gli allenamenti. Dopo la partecipazione di quest’anno, i ragazzi di prima e seconda media avranno una marcia in più”, ha aggiunto la Centra.

Non nasconde la soddisfazione anche la Dirigente Ida La Salandra: "Continuano i successi degli alunni della nostra scuola, a ulteriore conferma, seppure ce ne fosse ancora bisogno, della qualità della offerta formativa e della professionalità e competenza del personale docente".