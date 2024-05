'Giochi della Chimica', il Liceo Volta di Foggia vola alle finali nazionali di Firenze con Sara Bevere

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari, la cerimonia di premiazione dei finalisti regionali pugliesi che disputeranno, dal 24 al 26 maggio prossimi, le finali nazionali dei “Giochi della Chimica” a Firenze.

A rappresentare la Puglia nel capoluogo toscano ci sarà la studentessa Sara Bevere, della classe 4D di Scienze applicate, del Liceo scientifico 'Volta' di Foggia, finalista nella competizione nazionale per la categoria 'Triennio licei'. Premiato con attestato di merito anche Davide Diaferio della 2B di Scienze applicate, al 10° posto della classifica regionale della categoria 'Biennio licei'.

I “Giochi della Chimica”, promossi dalla Società Chimica Italiana, su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, danno l’opportunità a studentesse e studenti di confrontarsi fra loro su scala nazionale e si propongono come momento importante per sviluppare atteggiamenti positivi e propositivi verso lo studio della chimica, nonché incoraggiano l’acquisizione di conoscenze e sensibilità su tematiche centrali della società moderna.

I docenti preparatori, Antonella Di Adila e Giovanni Petrella, esprimono grande soddisfazione per i risultati raggiunti in ogni fase della competizione da Sara e Davide e si dicono, inoltre, molto orgogliosi anche per gli obiettivi raggiunti da altri alunni che, oltre alla competizione individuale regionale, hanno partecipato alla competizione a squadre (Oltre a Bevere e Diaferio, Marco Viola, Stefano Di Giovanni ed Alessandro Russo).

“È stato per gli studenti e per noi docenti - hanno dichiarato Di Adila e Petrella - un percorso entusiasmante iniziato a gennaio con gli allenamenti nel laboratorio di chimica del nostro Liceo, a cui sono seguiti la prova d’Istituto, promossa a livello nazionale il 27 febbraio (30.000 partecipanti), la competizione a squadre del 5 aprile, gli allenamenti on line e, per concludere, la competizione regionale del 20 aprile”. “Siamo molto orgogliosi - ha commentato la Dirigente scolastica Ida La Salandra - dei risultati conseguiti dai nostri studenti e in particolare dalla campionessa regionale Sara Bevere che continuerà a rappresentare, in quel di Firenze, la Puglia ed il nostro Liceo”.

Sara Bevere è stata premiata dal Presidente della sezione pugliese della Società Chimica Italiana, Antonio Monipoli, e dalla docente dell'Università di Bari Cosima Damiana Calvano; Davide Diaferio, invece, è stato premiato da Maurizio Quinto, docente presso l'Università degli studi di Foggia.