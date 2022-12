Dna e terapie personalizzate: al 'Marconi' si parla del futuro della medicina biomedica

Le frontiere della biomedicina moderna è il tema di un convegno organizzato dal liceo scientifico Marconi, in collaborazione con Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, in programma il 22 dicembre (ore 16.00) presso la Sala Turtur (viale Pinto). Relatore d’eccezione il prof. Salvatore Pece, Ordinario di Patologia Generale e vicedirettore del Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia, Università Statale di Milano.

“Dalla scoperta del DNA alle terapie personalizzate: la prospettiva della biomedicina moderna” il titolo dell’intervento del prof. Pece, che è anche Direttore dell’Unità di Ricerca su Tumori Ormono-dipendenti e Pato-Biologia delle Cellule Staminali, nonché coordinatore dell’Unità di Patologia Digitale e Molecolare – Dipartimento di Oncologia Sperimentale IEO – Istituto Europeo di Oncologia di Milano. In apertura dei lavori interverrà la dirigente scolastica del Liceo Marconi prof.ssa Piera Fattibene. Moderatore il prof. Rocco De Carlo, Docente di Scienze del Liceo Marconi. Il convegno è promosso in occasione dei cinque anni di attivazione del percorso Biomedico del Liceo di Ordinamento del Marconi. Quest’anno, infatti, gli studenti delle classi 5B e 5D concluderanno il loro percorso di studi, e saranno dunque i primi ad affrontare l’Esame di Stato con un ricco bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate grazie al contributo di esperti medici.

“A loro e alle istituzioni che hanno creduto nel nostro progetto – afferma la dirigente Fattibene – va tutto il nostro ringraziamento per aver dato agli studenti del Marconi la possibilità di entrare a più stretto contatto con le scienze biomediche e, quando è stato possibile in questi anni di pandemia, con le strutture ospedaliere”. Il progetto del Biomedico va avanti, e anche per il prossimo anno è prevista l’attivazione di nuove classi prime con questo potenziamento che, oltre ad un’ora aggiuntiva di scienze al primo biennio, prevede ore di approfondimento extracurriculari con esperti. La partecipazione degli studenti al convegno rientra infatti nelle ore aggiuntive per il primo biennio, e sarà valida come PCTO per le classi di secondo biennio e quinto anno.