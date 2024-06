La 5^ C del 'Masi' si ritrova dopo 50 anni: "Segnati dal tempo, ma con lo stesso entusiasmo"

I giovani della 5^C dell'istituto 'Masi' di Foggia si incontrano a 50 anni dalla maturità, conseguita nel lontano 1974.

La reunion si terrà il prossimo 27 giugno, in un agriturismo di Bovino. Tutto è iniziato grazie ai social: "Cinquant'anni dopo, un piccolo gruppo di compagni di classe si è ritrovato su Facebook, poi su Whatsapp diventando sempre più numeroso", spiega un ex studente del geometra. "Il tempo sembra non essere trascorso: la complicità, la goliardia, la voglia di riscoprirsi e raccontarsi. Siamo sempre noi, ora ultrasessantenni ma con lo stesso spirito", raccontano.

Così scatta la voglia di rivedersi: "Ci rivedremo nel tempo, con facce segnate dalla vita, ma in un attimo torneremo con la mente ai giorni di scuola e torneremo a vivere quel tempo", assicura.