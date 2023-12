Il Presepe dei bambini della 'Leopardi' celebra fratellanza e solidarietà: "Nuova frontiera per l’umanità"

Gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del XII circolo didattico 'Leopardi' di Foggia hanno partecipato alla manifestazione 'Natale… al centro', svoltosi nel Cortile di Palazzo Dogana.

Per tre giorni, dal 14 al 16 dicembre, i bambini hanno celebrato e reso omaggio alla Natività, sostenendo lo spirito di fratellanza e di solidarietà come nuova frontiera per l’umanità. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro svolto dai docenti e alla disponibilità dei genitori.

Nel cortile di Palazzo Dogana, quindi, sono state allestite le botteghe degli antichi mestieri: protagonisti attivi dell’evento, sono stati proprio i bambini, che hanno interpretato il ruolo degli angioletti, dei pastori e degli animatori delle botteghe e hanno reso omaggio a Gesù Bambino, con poesie e canti.

Inoltre, hanno dato voce ai loro pensieri di pace. "Il senso di questa manifestazione", spiegano dall'istituto, "è stato quello di stimolare non solo lo spirito di fratellanza e di solidarietà come nuova frontiera per l’umanità, ma anche quello di mantenere vivi i simboli della tradizione natalizia che rappresentano l’occasione per sensibilizzare tutti e non solo i bambini".