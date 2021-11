La pandemia e le scuole chiuse: 'Tra terra e cielo', il corto del 'Pascal' che racconta l'anno scolastico in dad

“Tra terra e cielo” è il frutto dalla collaborazione tra l’ITE Pascal, il Mibact, il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Associazione culturale Mens Sana.

Nell’a.s. 2020/2021, infatti, la classe III A INF ha partecipato al progetto nazionale Cinemascuola Lab. Nei primi mesi di attività, da novembre 2020 a marzo 2021, gli studenti sono stati coinvolti in un percorso teorico-pratico, finalizzato a conoscere le diverse fasi di realizzazione di un prodotto audiovisivo e i mestieri del cinema. Nella seconda fase del progetto, nei mesi di aprile e maggio 2021, gli studenti hanno seguito le varie fasi necessarie per la realizzazione del cortometraggio di fine progetto.

Le riprese sono state effettuate dal 27 al 30 aprile in diverse location della provincia di Foggia, coinvolgendo due attori (Mimmo Padrone e Davide Mancini) e, oltre alla dott.ssa Meneo (regista), una piccola troupe di professionisti locali e non (Gianluca Grazioli – fonico di presa diretta, Camilla Martini-DOP, Domenico Fioredda – operatore di ripresa, Michele Mazzone –segretario di edizione).

Gli studenti partecipanti sono stati coinvolti nella realizzazione del corto come attori e, a seconda degli interessi espressi, nelle fasi di storyboard (supervisionati da Stefano Calvia, storyboarder), montaggio (supervisionati da Domenico Fioredda, montatore) e realizzazione della colonna sonora (supervisionati da Danilo Caposeno, compositore). Pur non potendo essere presenti sul set, hanno avuto la possibilità di collegarsi in diretta, assistere alle riprese e partecipare alla realizzazione di una scena.

Il cortometraggio “Tra terra e cielo”, infatti, narra la storia di tutti noi nel 2020: studenti, alunni, genitori alle prese con la Didattica a distanza: “Settembre 2020. Causa pandemia, tutte le scuole vengono chiuse. Dante, un professore di trentacinque anni che ha appena ottenuto il ruolo, si trova esiliato in un paesino del sud, un posto lontano da tutto ciò che conosce. Perso in un limbo fatto di messaggi vocali e connessioni interrotte, è sul punto di mollare tutto, quando Pivù, un tutor sopra le righe, si presenta alla sua porta”.

Al termine della visione seguirà l’incontro con la regista, gli attori, il tecnico del montaggio e gli alunni dell’attuale IV A INF, al fine di illustrare le prospettive presenti e future del linguaggio cinematografico.

L’evento avrà luogo il 13 novembre 2021 nell’Auditorium “Elisa Springer” alle ore 11,15.