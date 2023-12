Dal centro storico a Candelaro: l’Open Day della Santa Chiara-Pascoli-Altamura, un mare di iniziative aperte alla città

C’è solo un modo per far conoscere davvero una scuola: aprirsi alla città. Ed è quanto avrà luogo, letteralmente, nei giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre nei plessi “Pascoli” e “Altamura” dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura: un Open Day rivolto a tutti i cittadini che vorranno scoprire cosa sono capaci di realizzare alunni e insegnanti della scuola diretta dalla professoressa Angela Maria D’Arienzo.

Porte aperte, dunque, anzi apertissime, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, anche durante la giornata domenicale. Alunni, insegnanti, genitori e visitatori insieme, coinvolti in una serie di attività che animeranno le aule dei due plessi scolastici, grazie all’intraprendenza degli studenti e delle studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado. Laboratori, spettacoli, aule immersive, musica e ancora arte e lavori multimediali realizzati allo scopo di trasformare la scuola in qualcosa di straordinario, dando la possibilità a ogni cittadino di toccare con mano la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto.

Da piazza De Sanctis, in pieno centro storico, sede del plesso Pascoli, alla più decentrata ma non meno intraprendente via Petrucci, nel quartiere Candelaro, sede del plesso Altamura. Due strutture interamente prestate all’arte, come confermano gli spettacoli di teatro in programma e il laboratoro di murales dedicato al grande fumettista e disegnatore Andrea Pazienza, cui si aggiunge l’attività di riciclo artistico-artigianale allestita dai ragazzi. Ma non è tutto, perché l’offerta della Scuola Secondaria è all’avanguardia anche dal punto di vista della proposta tecnologica: i laboratori di linguaggio multimediale e di Tik Tok a tema dantesco (con contributi video realizzati, editati e confezionati dagli stessi alunni), previsti in entrambi i giorni, lo confermano senz’altro. A questi, sulla medesima linea, si aggiungono quelli di Plastici e forme 3D, Interactive games e Frontespizio di una cantica dantesca, senza tralasciare le attività dedicate al mondo della robotica, delle stampe in 3D e dei sempre amatissimi Lego, con approfondimenti di scienze e contributi in lingua straniera. Nel mezzo, poi, Edugreen e stop-motion: rispettivamente il semenzaio interattivo e il laboratorio realizzato dai più piccolini della scuola dell’Infanzia.

E non mancheranno le attività a tema natalizio, quali Caviardage, Christmas in English e Arte a Natale. Infine, naturalmente, la musica dal vivo, con il contributo delle classi di strumento dell’indirizzo musicale della scuola. Tra le chicche da non perdere, l’esposizione delle serre indoor e outdoor, le immersioni di pedagogia con il contributo dei genitori e persino un corso di yoga condotto dagli stessi alunni, a totale conferma della varietà della proposta di questo Open Day. Durante la due-giorni, infine, avrà luogo il mercatino di Natale, il cui ricavato ottenuto dalla vendita dei prodotti realizzati dagli studenti andrà a sostegno di famiglie e persone in difficoltà della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.